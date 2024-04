Shetland: come vedere la serie trasmessa su BBC One in streaming dall'Italia

Ispirata ai romanzi gialli di Ann Cleeves, su BBC One va in onda da più di dieci anni la serie televisiva Shetland. In Italia viene trasmessa su Giallo, il canale tv appartenente al gruppo Warner Bros. Discovery, purtroppo però rispetto al Regno Unito la programmazione è molto in ritardo.

Se hai la curiosità e l’interesse di guardare i nuovi episodi di Shetland su BBC One, hai la necessità di attivare una VPN, il servizio che consente di guardare la piattaforma streaming BBC iPlayer anche dall’Italia senza restrizioni geografiche. Una delle migliori VPN è quella offerta da CyberGhost, ora in promo a 2,03 euro al mese per due anni, con in più 4 mesi extra gratuiti.

Come vedere la serie BBC Shetland in streaming dall’Italia

Ricapitolando dunque, per vedere la serie televisiva Shetland in streaming dall’Italia occorre attivare una VPN, scaricare la sua app e connettersi a un server posizionato nel Regno Unito. In questo modo farai credere ai provider di rete di essere connesso dall’Inghilterra, andando a sbloccare in automatico i contenuti di BBC iPlayer.

CyberGhost VPN si distingue dalle altre VPN per l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono in poche infatti a offrire un servizio di qualità a un prezzo così irrisorio, come quello garantito dall’ultima offerta in corso in queste ore, che garantisce la sottoscrizione del piano di due anni a soli 2,03 euro al mese per effetto dell’83% di sconto.

Una volta completata l’attivazione, seleziona dalla lista dei server VPN disponibili uno di quelli posizionati nel Regno Unito e attendi che la connessione sia attiva. Dopodiché collegati alla piattaforma streaming BBC iPlayer e goditi la visione senza più restrizioni della serie televisiva Shetland.