Shopping online e malware, carte di credito a rischio: come difenderti

Secondo quanto rivelato dagli esperti di sicurezza informatica di Sucuri, è stato individuato un malware che si nascondeva all’interno di WooCommerce, noto sistema di pagamento per i siti WordPress.

Nonostante tale sistema di pagamento sia tutt’ora uno dei più sicuri del settore, un hacker è riuscito ad individuare alcuni file difficili da scansionare, agendo dunque indisturbato. Il malware in questione, infatti, è stato individuato nel gateway di pagamento di WooCommerce, andando letteralmente a “intercettare” la transazione al momento del pagamento.

Di solito, i criminali informatici agiscono attraverso falle nei sistemi di pagamento. Contrariamente, in questo caso, sia il suddetto maccanismo che la piattaforma Authorize.net, si sono dimostrate solide.

In tal senso, dunque, adottare un sistema di protezione digitale adeguato è l’unico modo per proteggere i propri dispositivi e le transazioni effettuate tramite gli stessi.

Shopping online a rischio: ecco come evitare disastri

Sebbene esistano una serie pressoché infinita di antivirus gratuiti, questi si rivelano spesso molto limitati. Questi, infatti, possono contrastare solo una parte delle tante minacce presenti sul Web e, soprattutto, vengono aggiornati più raramente rispetto ai prodotti professionali.

Sotto questo punto di vista, il piano Premium di Kaspersky Antivirus, offre tutto ciò che è necessario per proteggere in maniera efficace qualunque tipo di PC Windows, Mac o dispositivo mobile (sia Android che iOS).

Lo strumento, tra le altre cose, non agisce solo come un comune antivirus in tempo reale. Nello specifico, per esempio, propone un sistema di protezione dei pagamenti online che si rivela essenziale quando si parla di minacce come quella precedentemente descritta.

La VPN, senza limiti e con prestazioni elevate, abbinate alla protezione dell’identità, sono altri vantaggi relativi a Kaspersky Antivirus. Infine, meritano una citazione sia l’assistenza che l’ottimizzazione del software: caratteristica che permette all’antivirus di risultare performante anche su macchine più datate.

Quanto costa Kaspersky Antivirus Premium?

Un intero anno di protezione con questa suite di sicurezza informatica costa appena 47,99 euro: un prezzo più che vantaggioso, calcolando quanto ha da offrire questo pacchetto.

