Shorts di YouTube, conteggio delle visualizzazioni come TikTok

Dal 31 marzo, il conteggio delle visualizzazioni degli Shorts di YouTube seguirà le orme di TikTok e Instagram. Una bella novità che potrebbe influenzare le strategie dei creator.

Visualizzazioni degli Shorts di YouTube: ora conta ogni play, proprio come su TikTok

Finora, YouTube contava una visualizzazione solo dopo che qualcuno guardava uno Short per un certo periodo di tempo. Ma ora basterà che il video inizi a riprodursi o si riavvii per far scattare il contatore. Proprio come succede sui rivali TikTok e Instagram.

Questo cambiamento porterà sicuramente a un aumento delle visualizzazioni per i creator di Shorts. Ma non è solo una questione di numeri. YouTube spera che questa comprensione più profonda delle performance aiuti i creator a perfezionare le loro strategie di contenuto e a rappresentare meglio il loro lavoro con potenziali partner.

Per chi pubblica su più piattaforme, questo aggiornamento permetterà di avere una visione più ampia della propria portata complessiva. Insomma, un modo per allinearsi agli standard del settore e competere ad armi pari con i rivali.

Le “engaged views” su YouTube Shorts contano ancora

I creator che sono ancora interessati alla metrica originale degli Shorts possono visualizzarla accedendo alla “Modalità avanzata” di YouTube Analytics. La metrica, ora chiamata “engaged views“, continuerà a consentire ai creatori di vedere quanti spettatori scelgono di continuare a guardare i loro video brevi.

YouTube ha precisato che la modifica non avrà alcun impatto sui guadagni dei creator e sulle modalità di partecipazione al Programma partner di YouTube. Entrambi i fattori continueranno a basarsi sulle engaged views anziché sulla metrica aggiornata. Insomma, la qualità rimane importante quanto la quantità.