Shotcut 24.11: miglioramenti a stabilità e correzioni bug

Shotcut è un editor video gratuito e open source diffuso tra l’utenza Linux. Rilasciato con licenza GPLv3, è stato lanciato nel 2011 ed è disponibile anche per Windows, macOS e FreeBSD, offrendo un’interfaccia moderna, versatile e anche potente, in grado di competere per certi versi ai software concorrenti che invece sono a pagamento.

Da poco, l’editor si è aggiornato alla versione 24.11, la quale apporta un’importante serie di migliorie e correzioni che contribuiscono a rendere il software più stabile e veloce.

Shotcut: l’editor video gratuito si aggiorna alla versione 24.11

Shotcut 24.11 risolve un problema importante che ha riguardato la conversione dei frame rate variabili in frame rate costanti, causando diversi problemi agli utenti per quanto riguarda la coerenza dei progetti video. Nella nuova versione il bug è definitivamente risolto, consentendo di convertire i video senza alcun problema.

Viene anche risolto un bug relativo al ridimensionamento delle transizioni attraverso lo spostamento delle clip. Un altro problema, segnalato dagli utenti, causava un comportamento imprevedibile dei punti di entrata e di uscita delle transizioni. Anche quest’ultimo viene risolto, dando la possibilità di lavorare con le transizioni in maniera notevolmente più fluida.

Le correzioni di Shotcut 24.11 continuano con la funzionalità “Reframe”, dove un problema causava la sparizione di fotogrammi durante la fase di esportazione, risolto adesso anche questo in modo che il video realizzato venga esportato correttamente. Un altro bug, tra quelli che ora sono stati risolti, ha interessato lo spostamento delle clip subito dopo una transizione, la cui azione faceva smettere di funzionare l’intera applicazione.

Shotcut 24.11 corregge anche l’impostazione “Timecode (Non-Drop Frame)” per garantire il corretto funzionamento dei progetti che lavorano con frame non interi, garantendo un calcolo corretto e preciso agli editor. Altre correzioni riguardano i marcatori dei sottotitoli, ora di qualità più alta e coerenti con l’output atteso, un inatteso effetto traslucido per quanto riguarda i canali alfa, ora più prevedibili e corretti, e molto altro che è possibile approfondire nelle note di rilascio.

La nuova versione dell’editor è già disponibile al download per le piattaforme compatibili.