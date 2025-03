Shotcut 25.03 beta introduce diverse migliorie e nuove funzionalità

Shotcut 25.03 Beta è l’anteprima della nuova versione del noto editor video, disponibile per Windows, Linux e macOS. La beta, disponibile da ieri, include un sacco di nuove funzionalità e migliorie, che contribuiscono a migliorare sempre più l’esperienza d’uso con l’editor.

Shotcut 25.03 continua a evolvere sempre più le sue potenzialità di editor video libero e multipiattaforma. Con la versione beta anteprima, resa da poco disponibile, sono state aggiunte un gran numero di funzionalità tra cui le nuove opzioni “Copia corrente” e “Copia tutto” ai filtri, nonché parametri verticali e orizzontali per il filtro video “No Sync”, un aggiornamento per il componente Whisper.cpp 1.7.4 e i relativi strumenti IA, oltre a una varietà di ulteriori correzioni e miglioramenti.

Di seguito l’elenco completo di quanto verrà introdotto con la nuova versione:

– Aggiunto il preset Stile testo a Sottotitoli > Genera testo sulla timeline.

– Aggiunti Copia corrente e Copia tutto ai filtri.

– Ridotto l’intervallo di Gamma e Guadagno nel filtro Color Grading.

– Aggiunta la Modalità video del progetto al titolo della finestra.

– Aggiunti i parametri Verticale e Orizzontale al filtro video Nessuna sincronizzazione.

– Corretto il controllo visivo del filtro Dimensioni, posizione e rotazione con pixel non quadrati.

– Corretto il problema del ritaglio doppio che rovina i fotogrammi chiave dello zoom nel filtro Dimensioni, posizione e rotazione.

– Blocco dell’aggiunta di un nuovo processo che scrive sullo stesso file di un processo in sospeso o in esecuzione.

– Aggiunto Attiva/disattiva sovrapposizione filtro al menu Lettore.

– Corretto il problema per cui il doppio clic su un elemento della playlist in un contenitore potrebbe aprire la clip sbagliata.

– Corretto il problema per cui i filtri Incolla non aggiungono un elemento Annulla alla cronologia.

– Corretto il problema per cui il pulsante Quantità fotogrammi chiave è sempre disabilitato nel filtro video 360: da equirettangolare a stereografico.

– Corretto un bug di arresto anomalo dopo Annulla e Ripristina dopo aver spostato le clip nella timeline.

– Aggiunti i filtri video 360: Cap Top & Bottom e 360: Equirectangular Wrap.

– Corretta la ripetizione dei tasti per le scorciatoie precedente/successiva nel menu Player.

– Aggiunto un contenitore intelligente Non in un contenitore alla playlist.

– Aggiunto l’utilizzo del tasto Ctrl (comando su macOS) per limitare la posizione di spostamento all’asse verticale o orizzontale in tutti i filtri che utilizzano il controllo visivo del rettangolo.

– Aggiornato whisper.cpp alla versione 1.7.4

– Aggiornato bigsh0t (filtri video 360) alla versione 2.7