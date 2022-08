Sì, è ancora tempo di iPhone 11 con questa incredibile offerta

Si parla di iPhone 14, ma se non vuoi spendere troppo puoi ancora contare su un “vecchio” ma assolutamente performante Apple iPhone 11 da 128 GB. Questo modello è disponibile in offerta su Amazon al suo minimo storico: te lo porti a casa con appena 535,20€. Spedito con Prime, sarà a casa tua nel giro di pochissimi giorni se sei un abbonato.

Perché ancora oggi conviene comprare un iPhone 11

Nonostante siano passati alcuni anni, iPhone 11 resta ancora un melafonino di tutto rispetto, a cominciare dal suo fantastico display di tipo Liquid Retina HD da 6.1 pollici, che viene accompagnato da un sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel con ultra-grandangolo e grandangolo, modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video in 4K fino a 60 FPS.

Con la fotocamera anteriore TrueDepth da 12 megapixel, invece, fai ottime videochiamate e puoi comunque contare sulle stesse funzioni con la modalità Ritratto, registrazione video in 4K e slow-motion.

Resistente all’acqua fino a 2 metri per 30 minuti, con il chip A13 Bionic è in grado di garantirti un’ottima autonomia fino a sera: e la batteria è anche compatibile con la ricarica veloce tramite alimentatore da 18W. Compatibile con FaceID hai la forma di autenticazione facciale disponibile anche sui modelli di iPhone successivi.

Se vuoi tornare o entrare per la prima volta nell’universo Apple, ma non sei interessato a spendere le grandi cifre degli ultimi modelli, opta quindi per iPhone 11 128GB: lo paghi solo 535,20€ e ti porti a casa uno smartphone di assoluta qualità che sicuramente non deluderà le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.