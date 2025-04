Si parte da appena 89€ per un Kindle tra le tue mani, super deal Amazon

Un investimento di cui ringrazierai in eterno di averlo fatto. Non solo perché Kindle è un prodotto che acquisti ora ma usi negli anni a venire senza problemi, ma anche perché la lettura in digitale ti fa scoprire come è bello poter dedicare qualsiasi momento al tuo libro preferito. Pausa pranzo? Al mare o in viaggio? Tutto possibile con un dispositivo come il modello base. Vista la promozione con sconto del 19%, impossibile rinunciare a questo affare: acquistalo su Amazon con soli 89 euro e non aspettare un secondo in più.

Amazon Kindle, prezzo di partenza piccolo ma potenziale infinito

Con Amazon Kindle tra le mani hai un dispositivo che ti accompagna letteralmente sempre. In vacanza, a casa, nel tempo libero e nelle piccole pause tra studio e lavoro. Se leggere è la tua passione numero uno, con un prodotto come questo amplifichi la gioia di entrare nei libri che più ami e di scoprirne a migliaia grazie alle letture gratuite che offre l’abbonamento Prime che Unlimited.

Detto questo, il dispositivo ha dimensioni compatte ed è nettamente diverso da un tablet per 3 caratteristiche chiavi:

ha un peso leggerissimo e non è mai di troppo sia in borsa che nello zaino; lo schermo sfrutta una tecnologia particolare che replica il feeling della carta e non affatica la vista, inoltre puoi regolare la luminosità e personalizzare l’impaginazione (grandezza del carattere, font, margini, spaziatura e così via); la batteria dura settimane intere grazie al suo consumo ridotto (se poi attivi la modalità aereo, dimenticati di ricaricarlo praticamente).

Questa è la versione da 16GB di spazio che, in parole povere, ti permette di portare con te un intera biblioteca ed è con le pubblicità. Cosa significa? Che quando lo schermo è in standbye ti vengono consigliate delle letture, niente di più e niente di meno.

A soli 89 euro su Amazon, Amazon Kindle è il dispositivo da acquistare approfittando dello sconto del 19%.