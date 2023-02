Sicurezza al top con la nuova offerta di Norton 360: il prezzo è scontato del 70%

È il momento giusto per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi: Norton, infatti, lancia fino a fine febbraio una nuova promozione, garantendo uno sconto del 70% su Norton 360 Deluxe, la suite di sicurezza che include la protezione antivirus, la VPN e il Password Manager. Con la nuova offerta, la suite di Norton è disponibile a prezzo scontato 29,99 euro invece di 99,99 euro per un anno.

La protezione garantita da Norton 360 Deluxe copre fino a 5 dispositivi tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet. Per una protezione su 10 dispositivi è disponibile, invece, Norton 360 Premium che costa 39,99 euro invece 109,99 euro per un anno, con uno sconto del 63%.

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di seguito:

Sicurezza al top con la nuova offerta di Norton: prezzo scontato del 70%

Norton 360 Deluxe è una delle suite di sicurezza più complete a disposizione degli utenti alla ricerca di una protezione maggiore per i propri dispositivi. La suite di Norton offre una protezione multi-livello garantendo una difesa contro virus, malware, ransomware e altri tipi di hackeraggio.

C’è poi la possibilità di utilizzare una VPN per accedere ad Internet in sicurezza e nella massima privacy. La doppia protezione consente di navigare in modo privato e con la certezza di poter contare su di una protezione in tempo reale dalle minacce del web. Da notare anche il Password Manager e altri servizi aggiuntivi come il Dark Web Monitoring e strumenti di protezione per i minori che utilizzando Internet.

La suite di protezione di Norton garantisce una difesa multi-dispositivo. I software di Norton possono essere attivati su 5 diversi dispositivi, senza alcun costo aggiuntivo, considerando smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e macOS. Con l’offerta di febbraio è possibile attivare Norton 360 Deluxe al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 99,99 euro con uno sconto del 70%.

Per gli utenti più esigenti c’è Norton 360 Premium, ora scontato a 39,99 euro invece di 109,99 euro per un anno. Lo sconto, in questo caso, è del 63%. La versione Premium della suite di Norton garantisce una protezione per 10 dispositivi. Le offerte proposte da Norton possono essere attivate con pochi click, direttamente online.