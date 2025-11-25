 Sicurezza e cloud a vita: i pacchetti Internxt al 90% di sconto (Black Friday)
Con il Black Friday di Internxt puoi ottenere cloud storage a vita con uno sconto del 90%: crittografia avanzata e strumenti di sicurezza inclusi.
Taglio di prezzo per Internxt in occasione del Black Friday: 90% di sconto su tutti i piani cloud storage a vita. Una proposta che combina privacy, sicurezza avanzata e servizi integrati, tutti all’interno di un unico pacchetto. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Internxt, 90% di sconto sui piani a vita

Internxt, una promozione senza precedenti

Internxt è tra le poche piattaforme che include crittografia post-quantistica che, unita alla sua natura open source del servizio, la rendono sicura al 100%. Ma non si tratta soltanto di cloud storage, perché ogni pacchetto include anche strumenti di sicurezza come backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail.

Dando invece uno sguardo al cloud, Internxt utilizza crittografia end-to-end potenziata da architettura zero-knowledge. Solo l’utente può accedere ai propri contenuti. Questa offerta Black Friday è tra le più vantaggiose mai proposte da Internxt. Il risparmio è significativo: i piani Essenziali (1TB), Premium (3TB) e Definitivi (5TB) costano, rispettivamente, 190, 290 e 390 euro, con sconti del 90%. Il rapporto qualità-prezzo, come puoi intuire, è elevato.

Scegli ora il tuo piano Internxt scontato

Come se non bastasse, Internxt è conforme agli standard GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, assicurando così un livello di protezione adeguato anche per ambiti professionali. La piattaforma è stata inoltre verificata in modo indipendente da Securitum, una delle principali aziende europee di penetration testing.

Ogni piano include supporto premium e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per attivare la promozione basta scegliere il proprio piano preferito e procedere al checkout, dove il 90% di sconto viene applicato automaticamente. Se vuoi passare a un cloud privato e sicuro, costruito solo per chi vuole il massimo della sicurezza, questa promozione fa per te: approfitta del 90% di sconto su tutti i piani a vita Internxt.

