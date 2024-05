Sicurezza garantita con Norton 360: sconti fino al 66%

Secondo te, Norton ha bisogno di presentazioni? Parliamo di un’azienda leader indiscussa nel settore della cybersicurezza, che offre protezione completa per i tuoi dati sensibili. Con il suo antivirus avanzato combinato alla VPN Secure, Norton 360 è la scelta top per navigare in internet senza preoccupazioni. Stiamo parlando di sicurezza garantita, mica chiacchiere!

Come opera l’antivirus di Norton? Individua e neutralizza tantissime minacce informatiche usando tecnologie avanzate. Niente più malware e spyware a cercare di penetrare nel tuo dispositivo. Inoltre, usando il rivoluzionario sistema di rilevamento basata su IA, identifica e blocca anche le minacce più recenti e sofisticate. Niente rimase statico, perché ci sono continui aggiornamenti per stare al passo con le minacce sempre più nuove.

Sicurezza garantita: difesa completa per la tua privacy

I bundle 360 di Norton non si limitano soltanto all’antivirus e alla VPN Secure (che cripta la connessione Internet per proteggere i dati degli utenti). C’è il Password Manager per creare chiavi di accesso complesse e sicure, da 10 a 200 GB (a seconda del bundle) di backup in cloud per mettere al sicuro i tuoi file più importanti, la protezione minori per i tuoi figli e il Dark Web Monitoring che controlla se le tue informazioni personali sono finite nella parte più oscura del Web. Inoltre, con il pacchetto Advanced, avrai anche l’assistenza per il ripristino dell’identità, in caso di furto del portafoglio e il Social Media Monitoring. Ecco quanto costano i piani con gli sconti:

Norton 360 Standard : €29,99/mese (sconto del 60%).

: €29,99/mese (sconto del 60%). Norton 360 Deluxe : €34,99/mese (sconto del 66%).

: €34,99/mese (sconto del 66%). Norton 360 Advanced: €44,99/mese (sconto del 66%).

Anche il meno esperto può usufruire della protezione offerta da Norton grazie a un’interfaccia utente molto user-friendly. E se hai problemi, il supporto clienti è sempre disponibile. Norton ti offre non solo protezione ma anche tranquillità, garantendo che i tuoi dati sono al sicuro. Con Norton, la sicurezza garantita non è solo uno slogan, ma è una realtà.