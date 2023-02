Sicurezza informatica: 3 consigli per proteggere dati e dispositivi

La sicurezza informatica è, senza dubbio, uno dei “temi caldi” del momento. L’utilizzo sempre più intenso di servizi online, infatti, fa moltiplicare i rischi e le minacce per gli utenti che devono trovare il modo di mettere al sicuro i propri dati personali oltre che l’integrità dei propri dispositivi.

Per massimizzare la sicurezza informatica è possibile, quindi, mettere in pratica 3 semplici consigli che permetteranno all’utente di alzare al massimo le difese:

proteggere i propri dispositivi con un software antivirus e antimalware in grado di garantire una protezione in tempo reale

ricorrere ad una VPN per poter contare su di una connessione davvero privata

utilizzare un gestore di password sicuro, in modo da archiviare in sicurezza password e credenziali di pagamento

Adottando questi tre accorgimenti è possibile proteggersi dai vari rischi del web e massimizzare così la sicurezza informatica di tutta la propria famiglia.

Per mettere in pratica tutti e 3 i consigli di sicurezza informatica è possibile affidarsi a McAfee Total Protection. La suite di protezione include l’antivirus, la VPN e il gestore di password in un’offerta combinata unica nel settore della cybersecurity.

La proposta di McAfee parte da 39,95 euro per un anno per la protezione di un dispositivo ma la versione del servizio che protegge 10 dispositivi in contemporanea costa solo 49,95 euro invece che 119,95 euro. Per tutti i dettagli è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Antivirus, VPN e Password Manager: 3 strumenti per la massima sicurezza informatica

La sicurezza informatica non ammette compromessi. Per proteggere i propri dispositivi è necessario agire su più livelli ricorrendo ad un antivirus per proteggersi dal software dannoso e una VPN per rendere davvero privata la connessione.

Contestualmente, ricorrendo ad un Password Manager sarà possibile salvare i propri dati in sicurezza, grazie alla protezione garantita dalla crittografia. In questo modo, l’accesso a tutti i servizi web diventerà più agevole e soprattutto più sicuro.

Con McAfee Total Protection c’è la possibilità di sfruttare una soluzione 3 in 1 che, a partire da 39,95 euro, garantirà un anno di protezione di alto livello con antivirus, VPN e password manager pronti a tutelare i dati e i dispositivi dell’utente.

