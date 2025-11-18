 Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday

Total VPN propone la sua offerta anticipata Black Friday: VPN veloce, antivirus e adblock a 1,59 € al mese, con oltre 50 server e protezione multi-dispositivo.
Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday
Sicurezza Antivirus VPN
Total VPN propone la sua offerta anticipata Black Friday: VPN veloce, antivirus e adblock a 1,59 € al mese, con oltre 50 server e protezione multi-dispositivo.

Tra furti di identità, reti pubbliche insicure e piattaforme che tracciano ogni attività online, la privacy digitale non è mai stata così necessaria. Per questo l’offerta anticipata del Black Friday diTotal VPN è un’offerta da non perdere. Con 1,59 € al mese offre VPN veloce, antivirus integrato e blocco degli annunci, creando un pacchetto di protezione online accessibile a tutti e pensato per mettere al sicuro identità, dati personali e abitudini di navigazione.

Scopri l’offerta di TotalAV

L’app VPN di Total VPN crittografa la connessione Internet, impedendo a provider, reti pubbliche e terzi non autorizzati di visualizzare attività e dati sensibili. Su reti Wi-Fi aperte – tipicamente in bar, aeroporti o hotel – la protezione diventa un elemento essenziale: la VPN crea un “tunnel cifrato” che tutela password, informazioni bancarie e credenziali utilizzate durante la navigazione.

Accesso ai contenuti senza blocchi geografici

La rete di oltre 50 server – distribuiti tra Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania – consente di collegarsi a diverse localizzazioni, supportando l’accesso a contenuti, servizi e siti web la cui disponibilità può variare in base all’area geografica o alle impostazioni della rete utilizzata.

Prestazioni stabili e progettate per uso quotidiano

I server superveloci di Total VPN garantiscono connessioni fluide anche durante streaming. L’infrastruttura riduce latenza e buffering, rendendo la VPN adatta sia alla protezione quotidiana sia alle attività che richiedono stabilità, come gaming e lavoro da remoto.

Sicurezza multi-dispositivo e risparmio sul pacchetto completo

Total VPN è disponibile su computer desktop, laptop, smartphone e tablet, mantenendo la stessa protezione su ogni dispositivo. L’offerta Black Friday consente inoltre di risparmiare 80 € sul bundle VPN + Antivirus + Adblock, pensato per fornire una suite di sicurezza essenziale per la navigazione quotidiana. Per conoscere l’offerta completa di Total VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure
WhatsApp, mega leak con 3,5 miliardi di numeri: anche il tuo

WhatsApp, mega leak con 3,5 miliardi di numeri: anche il tuo
Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale

Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale
VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%

VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%
Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure
WhatsApp, mega leak con 3,5 miliardi di numeri: anche il tuo

WhatsApp, mega leak con 3,5 miliardi di numeri: anche il tuo
Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale

Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale
VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%

VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
18 nov 2025
Link copiato negli appunti