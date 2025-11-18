Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday

Tra furti di identità, reti pubbliche insicure e piattaforme che tracciano ogni attività online, la privacy digitale non è mai stata così necessaria. Per questo l’offerta anticipata del Black Friday diTotal VPN è un’offerta da non perdere. Con 1,59 € al mese offre VPN veloce, antivirus integrato e blocco degli annunci, creando un pacchetto di protezione online accessibile a tutti e pensato per mettere al sicuro identità, dati personali e abitudini di navigazione.

Navigazione crittografata e protezione sulla Wi-Fi pubblica

L’app VPN di Total VPN crittografa la connessione Internet, impedendo a provider, reti pubbliche e terzi non autorizzati di visualizzare attività e dati sensibili. Su reti Wi-Fi aperte – tipicamente in bar, aeroporti o hotel – la protezione diventa un elemento essenziale: la VPN crea un “tunnel cifrato” che tutela password, informazioni bancarie e credenziali utilizzate durante la navigazione.

Accesso ai contenuti senza blocchi geografici

La rete di oltre 50 server – distribuiti tra Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania – consente di collegarsi a diverse localizzazioni, supportando l’accesso a contenuti, servizi e siti web la cui disponibilità può variare in base all’area geografica o alle impostazioni della rete utilizzata.

Prestazioni stabili e progettate per uso quotidiano

I server superveloci di Total VPN garantiscono connessioni fluide anche durante streaming. L’infrastruttura riduce latenza e buffering, rendendo la VPN adatta sia alla protezione quotidiana sia alle attività che richiedono stabilità, come gaming e lavoro da remoto.

Sicurezza multi-dispositivo e risparmio sul pacchetto completo

Total VPN è disponibile su computer desktop, laptop, smartphone e tablet, mantenendo la stessa protezione su ogni dispositivo. L’offerta Black Friday consente inoltre di risparmiare 80 € sul bundle VPN + Antivirus + Adblock, pensato per fornire una suite di sicurezza essenziale per la navigazione quotidiana. Per conoscere l’offerta completa di Total VPN clicca qui.