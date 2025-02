Sicurezza regalata in casa con Tapo C210: telecamera 4 in 1 su Amazon

Trasforma la tua casa in una roccaforte senza dover ricorrere a servizi professionali. Puoi dotarla di un sistema di sicurezza con una spesa irrisoria ma di qualità eccellente e con funzioni di ultima generazione. La telecamera Tapo C210 ha tutto ciò che occorre per sapere ciò che accade in casa anche quando sei a chilometri di distanza e visto il prezzo minimo, ne puoi acquistare anche più di una. A soli 22,90€ è disponibile su Amazon grazie allo sconto del 43% sul prezzo di listino. Non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Tapo C210, la telecamera che rende casa tua sicura

Si installa nel giro di due minuti visto che devi solo scegliere la posizione e poi collegarla alla corrente. Diventa immediatamente operativa e la gestisci tramite l’applicazione sullo smartphone. Tapo C210 è una delle migliori alternative sul mercato e ti consente di avere una visione di qualunque ambiente in qualunque situazione. Il sistema è interamente compatibile con gli assistenti intelligenti. Va da sé che se possiedi Amazon Alexa o Google Assistant puoi connetterli.

Cos’ha di speciale questo modello? Invece di avere una visione fissa su un determinato spazio, con il suo meccanismo, l’obiettivo ruota e riprende un ambiente a 360°. Attraverso questa caratteristica puoi usare la telecamera per controllare anche più spazi in casa.

L’obiettivo ha una risoluzione 2K e con la visione notturna sei al sicuro sia di giorno che di notte. Ogni volta che esci accendi il rilevatore di movimento (dall’app) così se qualcuno si avvicina ricevi una notifica push sullo smartphone. Conosci la persona? Comunica a distanza con l‘audio bidirezionale.

Tutti i video vengono salvati per averli a disposizione. Puo scegliere tra il servizio di Cloud oppure usare una MicroSD fino a 512GB.

La sicurezza? A questo prezzo è regalata. Collegati subito su Amazon per acquistare la Tapo C210 a soli 22,99€ con uno sconto del 43%.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.