Sicurezza senza fili: telecamera con pannello solare e visione 2K

Avere uno spazio esterno è una fortuna immensa, soprattutto con l’arrivo della bella stagione che ti permette di godertelo a pieno. Lasciarlo in balia di varie situazioni, però, non è consigliato ed è per questo che dovresti dotarlo di un sistema di sicurezza in grado di tenere al sicuro la tua casa e la tua famiglia. Per poterlo fare puoi approfittare del kit Tapo C410 che includa al suo interno una fantastica telecamera senza fili con visione 2k e un pratico pannello solare che la alimenta e ti fa risparmiare in bolletta. Se questa idea ti stuzzica, acquista immediatamente i prodotti su Amazon con 46,99€ prezzo più che vantaggioso grazie allo sconto in corso.

Tapo C410, un kit per la sicurezza della tua casa

Il kit proposto da TP LINK include al suo interno due prodotti da utilizzare all’esterno della tua casa. Il modo particolare, Tapo C410 è l’unione della telecamera e del suo pannello solare che l’alimenta. Trattandosi di dispositivi che sono dedicati agli spazi esterni, sono completamente creati ad hoc e quindi resistono sia al bel tempo che al brutto tempo potendoli montare ovunque e sfruttarli tutto l’anno. La gestione è estremamente semplice in quanto ti basta avere a disposizione il tuo smartphone e aprire l’applicazione con cui puoi tenere sotto controllo l’intera area anche a distanza e accedere alle funzioni speciali.

La qualità non è mai abbastanza con questo dispositivo che ti offre un obiettivo 2k in grado di riconoscere qualsiasi dettaglio e di riprenderlo in modo minuzioso. Non manca all’appello la visione notturna dotata di colori così come la rilevazione del movimento e l’audio bidirezionale, le quali unite all’allarme integrato rendono la tua casa ipersicura. Sfrutta lo slot per inserire una scheda di memoria e avere i tuoi video salvati in tempo reale. La caratteristica più saliente? Non richiedendo collegamenti con la corrente elettrica, la telecamera sfrutta il suo pannello solare per ricaricarsi e immagazzinare energia all’interno della sua batteria che ha un’autonomia da 180 giorni.

A soli 46,99€ su Amazon, il kit Tapo C410 è quello giusto da acquistare se vuoi dotare il tuo spazio esterno di un sistema di sicurezza totale. Collegati in pagina e aggiungilo al tuo carrello approfittando dello sconto in corso.