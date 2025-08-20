 Sicurezza totale con TotalAV: VPN, antivirus e adblock in sconto dell'80%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sicurezza totale con TotalAV: VPN, antivirus e adblock in sconto dell'80%

In questo momento TotalAV propone un pacchetto con VPN, antivirus e adblock al prezzo scontato di 19€. Un'offerta davvero imperdibile.
Sicurezza totale con TotalAV: VPN, antivirus e adblock in sconto dell'80%
Sicurezza Antivirus
In questo momento TotalAV propone un pacchetto con VPN, antivirus e adblock al prezzo scontato di 19€. Un'offerta davvero imperdibile.

Proteggere i propri dispositivi e navigare senza pensieri oggi è più conveniente: TotalAV propone il piano Ultimate VPN a soli 19 euro per 12 mesi, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo di listino di 99 euro.

L’offerta include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter provare il servizio senza rischi. Nelle prossime righe andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Quali sono le caratteristiche di TotalAV

Ultimate VPN di TotalAV è una suite di cybersicurezza completa, capace di coprire le esigenze della maggior parte degli utenti che utilizzano Internet ogni giorno: tutela dei dati sensibili, protezione dei file presenti su PC, tablet e smartphone, e un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole, libera da annunci invasivi.

Il cuore del pacchetto è la VPN illimitata, che permette di navigare in modo anonimo e sicuro, nascondendo le proprie attività online da terzi. Un vantaggio particolarmente utile quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in hotel o aeroporti durante i viaggi estivi.

Accanto alla VPN troviamo il software antivirus TotalAV, un alleato indispensabile per difendersi da virus, malware e attacchi informatici che potrebbero compromettere dispositivi e dati personali.

A completare la promozione c’è anche il blocco automatico delle pubblicità online, funzione che filtra banner e pop-up rendendo la navigazione più rapida e scorrevole, ideale per chi ha bisogno di consultare informazioni senza distrazioni.

Questa promozione esclusiva, che permette di accedere all’intera suite di TotalAV con un risparmio di 80 euro, è disponibile solo per un periodo limitato sul sito del software.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
BNL lancia lancia l'allarme: attenzione alle truffe telefoniche

BNL lancia lancia l'allarme: attenzione alle truffe telefoniche
Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici

Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
BNL lancia lancia l'allarme: attenzione alle truffe telefoniche

BNL lancia lancia l'allarme: attenzione alle truffe telefoniche
Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici

Come i tuoi video privati finiscono su siti pornografici o pedopornografici
Edoardo D'amato
Pubblicato il
20 ago 2025
Link copiato negli appunti