Sicurezza totale con TotalAV: VPN, antivirus e adblock in sconto dell'80%

Proteggere i propri dispositivi e navigare senza pensieri oggi è più conveniente: TotalAV propone il piano Ultimate VPN a soli 19 euro per 12 mesi, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo di listino di 99 euro.

L’offerta include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter provare il servizio senza rischi. Nelle prossime righe andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

Quali sono le caratteristiche di TotalAV

Ultimate VPN di TotalAV è una suite di cybersicurezza completa, capace di coprire le esigenze della maggior parte degli utenti che utilizzano Internet ogni giorno: tutela dei dati sensibili, protezione dei file presenti su PC, tablet e smartphone, e un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole, libera da annunci invasivi.

Il cuore del pacchetto è la VPN illimitata, che permette di navigare in modo anonimo e sicuro, nascondendo le proprie attività online da terzi. Un vantaggio particolarmente utile quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in hotel o aeroporti durante i viaggi estivi.

Accanto alla VPN troviamo il software antivirus TotalAV, un alleato indispensabile per difendersi da virus, malware e attacchi informatici che potrebbero compromettere dispositivi e dati personali.

A completare la promozione c’è anche il blocco automatico delle pubblicità online, funzione che filtra banner e pop-up rendendo la navigazione più rapida e scorrevole, ideale per chi ha bisogno di consultare informazioni senza distrazioni.

Questa promozione esclusiva, che permette di accedere all’intera suite di TotalAV con un risparmio di 80 euro, è disponibile solo per un periodo limitato sul sito del software.