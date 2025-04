Come vedere Side Quest e The Studio in streaming gratis

Forse non lo sai, ma hai a disposizione una settimana di streaming gratis su Apple TV+, con accesso senza limitazioni e senza alcuna interruzione pubblicitaria all’intero catalogo della piattaforma. Solo al termine del periodo deciderai se abbonarti, non ci sono obblighi. Inizia subito per vedere sui tuoi dispositivi tutte le produzioni originali della mela morsicata.

Side Quest, The Studio e le altre novità su Apple TV+

Tra le ultime uscite più interessanti c’è senza dubbio Side Quest. È un’estensione dell’universo di Mythic Quest che esplora le vite di dipendenti, gamer e fan che hanno conosciuto il fascino del gioco. La miniserie è composta da un totale di quattro episodi, tutti già disponibili per una maratona davanti allo schermo.

C’è poi The Studio, in cui Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, una casa cinematografica ormai in profonda crisi. Con i film che faticano a rendere come un tempo, insieme al suo team lotta contro le proprie insicurezze, trovandosi a dover quotidianamente fare i conti con artisti narcisisti e con vili dirigenti corporate.

Tutto questo senza dimenticare altri pezzi da 90 come Scissione (la seconda stagione si è appena conclusa), Ted Lasso e Silo. Insomma, c’è un contenuto per ogni gusto personale.

L’abbonamento mensile ad Apple TV+ costa 9,99 euro, ma grazie alla settimana di prova gratuita puoi iniziare subito lo streaming senza dover mettere mano al portafoglio. La piattaforma è accessibile da tutti i tuoi dispositivi, anche da smartphone e tablet Android oltre che da iPhone, iPad, Mac e televisori, senza pubblicità e con supporto nativo alla risoluzione 4K Ultra HD. Non va poi dimenticata la modalità HDR per una qualità delle immagini sempre impeccabile.