Siglato un protocollo per aiutare economicamente le vittime di truffe online

Le vittime di truffe online, furti, scippi e rapine riceveranno un aiuto economico. Infatti, proprio in questi giorni è stato siglato un protocollo che fornisce sostegno ai cittadini ultrasessantacinquenni che hanno subito e denunciato una di queste situazioni. Si tratta di un’iniziativa molto interessante che da qualche anno il Comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, sta portando avanti.

Infatti, questo protocollo ha visto i suoi natali già nel 2019 e ora la Giunta Comunale lo ha confermato anche per tutto il 2025. Questo protocollo contro truffe online, furti, rapine e scippi conferma l’intesa con le organizzazioni sindacali dei pensionati Spi-Cgil, Cisl-Fnp, Uil-Uilp e Cna. Queste hanno da quel giorno il compito di raccogliere le denunce dei cittadini e inviarle agli uffici comunali che provvedono all’invio di un aiuto fino a 500€.

L’assessora al welfare Marina Malpensa, in merito al protocollo di aiuto alle vittime di truffe online e altri reati, ha spiegato: “Con questa iniziativa vogliamo da un lato cercare di contribuire, seppur in minima parte, a un risarcimento nei confronti di tutte quelle persone con più di 65 anni che hanno subito loro malgrado un reato. Dall’altro dimostrare con un gesto concreto che, quando si è vittima di certi episodi, non si è mai da soli e che è importante continuare a sentirsi parte di una comunità che si fa carico delle difficoltà dei propri cittadini”.

I numeri del protocollo per le vittime di truffe online

Il numero delle vittime di truffe online, furti, scippi e rapine cresce sempre di più, soprattutto tra le persone più anziane perché maggiormente indifese. Il protocollo che garantisce un aiuto economico alle vittime in base alla situazione che hanno affrontato:

rimborso di 100 euro per sinistro all’anno;

per sinistro all’anno; contributo fino a 300 euro come per e spese di ripristino in caso di furto con o senza scasso;

come per e spese di ripristino in caso di furto con o senza scasso; fino a un massimo di 500 euro nel caso rapina, furto o truffa si verifichi il giorno del ritiro della pensione.

“Spesso una persona anziana che subisce una truffa o un furto si sente vittima due volte, provando quasi un senso di vergogna per quel che è accaduto e arrivando addirittura a decidere di non denunciare. Questo protocollo, invece, serve proprio per diffondere il più possibile il messaggio che denunciare non è mai inutile e che solo attraverso una campagna di sensibilizzazione verso queste tematiche cerchiamo di prevenire certi episodi in sinergia con le forze dell’ordine che hanno la competenza del controllo e del presidio del territorio” ha precisato la vicesindaca e assessora alla sicurezza Sara Bonafè.

Iniziative come questo protocollo che aiuta le vittime di truffe online, furti, scippi e rapine sono da lodare e incentivare.