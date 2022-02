Signal: ora puoi cambiare numero di telefono

Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria base utenti, rosicchiando quote di mercato ai concorrenti (WhatsApp e Telegram su tutti), il team di Signal annuncia oggi l’introduzione di una novità importante. Si tratta di quella che permette di mantenere lo stesso account e i dati a esso collegati, anche cambiando numero di telefono.

Numero di telefono nuovo, stesso account Signal

Per gestire la procedura non bisogna far altro che passare dall’apposita opzione aggiunta tra le impostazioni. Come si legge sulle pagine del supporto ufficiale, l’operazione non è reversibile. Una volta completata, i contatti vedranno comparire un avviso all’interno delle chat, come quello mostrato nello screenshot di seguito: Sam ha cambiato il numero di telefono, aggiorna il contatto .

Il team al lavoro sull’applicazione precisa inoltre che, se in seguito alla modifica qualcuno registra un nuovo account con il proprio vecchio numero di telefono (in seguito alla riassegnazione da parte di un operatore), si troverà ad avere una cronologia dei messaggi completamente vuota. In questo modo è tutelata la privacy.

Di seguito i requisiti necessari per utilizzare la nuova funzionalità:

aver aggiornato l’app alla versione 5.30.6 su Android o 5.27.1 su iOS;

poter inviare e ricevere messaggi Signal dal vecchio numero;

mantenere lo stesso smartphone dopo aver cambiato il numero.

Nel post condiviso per annunciare la novità, Signal fa riferimento a una stagione di cambiamenti. Difficile dar torto all’autore: di recente l’applicazione ha accolto il supporto alle transazioni in criptovalute grazie alla partnership siglata con MobileCoin e nominato Brian Acton nuovo CEO. Non si tratta di un dirigente qualunque, ma del co-fondatore del rivale WhatsApp. Ha preso il posto del fondatore Moxie Marlinspike.