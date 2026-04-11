Signal poco sicuro: FBI recupera messaggi dalle notifiche

Un agente speciale dell’FBI ha confermato che sono stati letti i messaggi di Signal da un iPhone, nonostante la disinstallazione dell’app. Le copie delle conversazioni erano presenti nel database delle notifiche perché non è stata attivata una specifica funzionalità del servizio di messaggistica. Dopo aver pubblicato un commento su WhatsApp, Pavel Durov ha sfruttato l’occasione per continuare la sua battaglia contro Signal iniziata quasi due anni fa.

Signal è sicuro, ma dipende dall’utente

Durante un recente processo riguardante un gruppo di persone che hanno fatto esplodere fuochi d’artificio e vandalizzato la struttura di detenzione dell’ICE ad Alvarado (Texas), l’agente speciale dell’FBI Clark Wiethorn ha spiegato come sono stati letti i messaggi ricevuti tramite Signal da uno degli imputati.

Il servizio di messaggistica sfrutta la crittografia end-to-end, quindi nessuno può accedere alle conversazioni. L’app per iOS, come altre simili, mostra le notifiche dei messaggi ricevuti sulla schermata di blocco dell’iPhone. La cronologia delle notifiche viene quindi salvata sullo smartphone.

Utilizzando uno specifico tool, l’FBI ha recuperato i messaggi ricevuti dal database delle notifiche memorizzato sullo storage interno dell’iPhone, nonostante la rimozione dell’app e quindi delle conversazioni. Nelle impostazioni di Signal è presente l’opzione per nascondere nome, contenuto e azioni, solo nome o nome e contenuto. L’imputato non aveva attivato l’opzione, quindi mittente e contenuto dei messaggi mostrati nelle notifiche erano stati salvati sullo smartphone.

Pavel Durov ha commentato l’articolo di 404 Media, sottolineando la maggiore sicurezza delle chat segrete di Telegram:

Un’ulteriore prova che le chat segrete di Telegram sono il modo più sicuro per comunicare. L’FBI è riuscita ad accedere ai messaggi cancellati nell’app Signal, finanziata dal governo statunitense, semplicemente controllando i dati delle notifiche. Su Telegram, le chat segrete non mostrano mai il contenuto dei messaggi nelle notifiche push, quindi, a differenza di Signal e di altre app considerate sicure, non corriamo questo rischio.

Il CEO ha aggiunto che nemmeno la disattivazione delle anteprime delle notifiche garantisce la sicurezza perché l’utente non può sapere se le persone con cui comunica hanno fatto lo stesso. Le chat segrete di Telegram non mostrano le anteprime delle notifiche.