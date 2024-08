Silenzio ASSOLUTO e audio SUPREMO con questi auricolari TWS BOSE (-40%)

Un paio di auricolari Bluetooth supremi. Se punti alla qualità con Bose QuietComfort Earbuds II la trovi sotto tutti i punti di vista. Belli, funzionali ma soprattutto con funzioni avanzate per indossarli e non farne mai a meno. Ascolta la musica che preferisci, intrattieni telefonate e personalizza le varie impostazioni.

Lo sconto del 40% su Amazon non scherza. Nel caso in cui tu sia interessato, collegati al volo in pagina per risparmiare davvero tanto e completare l’acquisto con soli 179,95€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bose QuietComfort Earbuds II, auricolari TWS di prima qualità

Non sono sporgenti ed hanno un design compresso per poterli indossare e non farsi sentire mai di troppo. Gli auricolari TWS Bose QuietComfort Earbuds II sono dei gioiellini che apprezzi fin dal primo utilizzo. Naturalmente hai diverse punte in silicone per adattarli al tuo orecchio in modo pressoché perfetto.

Detto questo, collegali ad Android o iOS con una mossa e personalizza le impostazioni audio con l’applicazione così da avere un suono che rispecchia a pieno i tuoi gusti. Pensa che non manca all’appello neanche la cancellazione del rumore che ti isola dall’esterno e ti fa concentrare su quello che ascolti o sulle telefonate.

Microfoni, comandi touch per gestire la riproduzione con dei semplici tap e batteria infinita. Gli auricolari hanno un’autonomia di 6 ore, la custodia di 24 ore e in appena 20 minuti ottieni 2 ore aggiuntive.

Se tutto questo non ti basta, scopri l’interfaccia touch sulla superficie degli auricolari.

