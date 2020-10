Silenzio e funzionalità per il case Nanoxia scontato del 46%

Oggi vogliamo segnalarvi un drastico calo di prezzo su uno dei migliori case attualmente in circolazione: il Nanoxia Deep Silence 4. Si tratta di un case Mini-Tower ad ingombro ridotto, ma dalle caratteristiche davvero interessanti, soprattutto sul fronte della versatilità e della silenziosità.

Case Nanoxia Deep Silence 4 scontato di ben 64 euro su Amazon

Il dilagare dei prodotti gaming ha sicuramente portato sul mercato chassis eccentrici ed in molti casi anche piuttosto scenici e belli da vedere. Tuttavia nel settore professionale, l’estetica passa in secondo piano. In questo caso il Nanoxia propone un design decisamente minimale e “vecchia scuola”, prediligendo innanzitutto la qualità costruttiva. Il materiale infatti è acciaio spesso ben 6mm che caratterizza l’intero case (scheletro e paratie). D’altronde parliamo di un’azienda tedesca che utilizza esclusivamente materiali di prima qualità.

La prima particolarità la si incontra proprio nel vano hardware. Sono ben 4 le gabbie per gli HDD/SSD, tre delle quali però possono essere rimosse per fare spazio alla scheda video. Il case infatti supporta alimentatori fino a 26,5cm e VGA della medesima lunghezza. Tuttavia rimuovendo le gabbie mobili, la lunghezza per la scheda video supportata arriva a 39,5cm. Non manca il supporto ai radiatori per il raffreddamento a liquido fino a 140mm posteriormente, 120mm invece se fissato anteriormente rimuovendo le gabbie.

Secondo vantaggio di questo case, sono i pannelli fonoassorbenti preinstallati. Le paratie infatti sono rivestite con un materiale in schiuma e bitume di grado automobilistico che assorbe completamente il rumore e le vibrazioni prodotte rendendo il PC estremamente silenzioso. Non manca un controller dedicato per le ventole (fino a 6) e due porte USB 3.0 frontali. Con delle dimensioni di 480mm di lunghezza, 380mm di altezza e 200mm di larghezza, si tratta di un case contenuto delle dimensioni per PC ad ingombro ridotto ad altissime prestazioni. Il prezzo? Con una riduzione di addirittura il 46% su Amazon, possiamo portare a casa il Nanoxia Deep Silence 4 a soli 76,33 euro.