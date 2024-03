SIMA: agente IA che diventa un compagno di gioco

Google DeepMind ha annunciato SIMA (Scalable Instructable Multiworld Agent), un agente IA addestrato per giocare come un umano e rispondere a istruzioni verbali. Non è stato sviluppato per competere contro i giocatori, ma per diventare un partner di gioco. Al momento è solo un progetto di ricerca, quindi non è noto se e quando sarà disponibile al pubblico.

SIMA comprende qualsiasi mondo 3D

Google DeepMind ha finora realizzato sistemi IA in grado di competere e battere un umano (AlphaGo ha sconfitto il migliore giocatore al mondo di Go). SIMA non è stato sviluppato per singoli giochi, ma può comprendere vari tipi di giochi e seguire istruzioni in linguaggio naturale. L’azienda di Mountain View specifica che l’obiettivo non è quello di ottenere il punteggio più alto.

L’agente IA non ha accesso al codice o alle regole dei giochi. È stato addestrato con molte ore di video che mostrano sessioni di gioco effettuate da umani. Il modello ha quindi appreso le rappresentazioni visuali di azioni, oggetti e interazioni. Google ha collaborato con 8 game studios e usato 9 giochi: Eco, Goat Simulator 3, Hydroneer, No Man’s Sky, Satisfactory, Space Engineers, Teardown, Valheim e Wobbly Life.

Sono stati anche utilizzati 4 ambienti di ricerca, uno dei quali creato con Unity, che permette all’agente IA di manipolare gli oggetti e comprendere il mondo fisico. A partire dalle immagini sullo schermo e dagli input testuali, SIMA può eseguire oltre 600 attività, come navigazione, interazione con gli oggetti e uso dei menu, entro 10 secondi. In futuro potrà eseguire azioni più complesse.

SIMA potrebbe essere sfruttato per aiutare un umano durante il gioco, ma al momento è solo un progetto di ricerca.