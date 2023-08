Come vedere Sinner-de Minaur in streaming (finale ATP)

Sinner-de Minaur è la finale del singolare maschile al torneo ATP Toronto. L’appuntamento è fissato per questa sera, domenica 13 agosto, quando in Italia saranno le ore 22:00. È possibile vedere la partita in streaming su NOW, per tifare il giovane talento italiano e spingerlo alla conquista del titolo. Di fronte ha un avversario che potrebbe dar vita a un incontro dall’esito tutt’altro che scontato.

ATP Toronto: guarda in streaming Sinner-de Minaur

Il tennista altoatesino, dopo essersi liberato della concorrenza dello statunitense Paul in semifinale nel corso di due set (6-4, 6-4), dovrà fare i conti con un rivale tosto: l’australiano ha infatti avuto la meglio sullo spagnolo Davidovich senza troppe difficoltà (6-1, 6-3), a testimonianza del suo ottimo stato di forma. Una curiosità: i due sono appena stati compagni di doppio nella competizione.

L’italiano parte con il favore del pronostico, considerando anche il ranking (che è pronto a scalare ulteriormente) e lo storico dei precedenti (quattro incontri tutti per Jannik), ma un match decisivo ATP è una partita a sé e potrebbe nascondere qualche insidia. Per Sinner, si tratta della seconda finale Masters 1000 dell’anno dopo quella disputata a Miami persa contro il russo Medvedev.

