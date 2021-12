SIRIO, ecco il nuovo Design System di INPS

Come promesso a inizio novembre, ecco il nuovo Design System su cui in futuro poggeranno tutti i portali e i servizi di INPS: si chiama SIRIO ed è stato annunciato come essenziale al fine di progettare servizi digitali che migliorano la qualità della vita del cittadino .

Così l'Istituto migliorerà la propria offerta digitale

Un insieme di linee guida e asset grafici che costituiranno i mattoni attraverso i quali realizzare le interfacce di accesso alle informazioni e ai documenti con modalità fruibili da qualsiasi dispositivo. Riportiamo quanto si legge nel comunicato ufficiale dell'Istituto.

SIRIO diventa quindi la guida per la progettazione dei servizi digitali INPS, per migliorare l'esperienza degli utenti e garantire l'accessibilità. Questo sistema, inoltre, è pensato per essere evoluto e integrato con i contributi di tanti attori, non solo all'interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli utenti che volessero suggerire migliorie.

Rimandiamo al portale inps.design per approfondimenti in merito al Manifesto e alla documentazione del Design System. Qui sotto, invece, elenchiamo gli otto valori e principi ai quali si ispira SIRIO.

Persone al centro; collaborazione e diversità; valore del riutilizzo; valore della condivisione; coerenza e standardizzazione; misurazione dell'impatto per i cittadini; miglioramento continuo; ricerca delle evidenze oggettive.

L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato da INPS al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei propri siti e servizi digitali che il mese scorso ha portato al debutto di un sito dedicato alla segnalazione dei bug riscontrati.