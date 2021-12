Siteground regala una cassa bluetooth rispondendo ad un quiz

In chiusura dell’anno e con l’arrivo delle feste stiamo segnalando qui su Punto Informatico varie piattaforme che stanno facendo dei veri e propri regali per Natale. Interessante anche l’iniziativa di Siteground che mette in palio una cassa bluetooth facendo un quiz che richiede poche decine di secondi.

Lo scopo è informare sulla loro qualità del servizio offerto in termini di hosting, e non è la prima volta che ne parliamo. Ci sono le ultime novità in ottica hosting e le tecnologie utilizzate per ottimizzare al meglio il caricamento dei siti e la sicurezza delle piattaforme che si sceglie di ospitare su questo provider.

La velocità al primo posto

La velocità è uno dei fattori più importanti per chi ha un sito, in quanto che sia ecommerce o meno, il caricamento della pagina in termini anche di decimi di centesimi di secondo può giocare un ruolo fondamentale sull’eventuale conversione all’acquisto dell’utente o la sua uscita senza compiere l’azione desiderata, e per quello dotarsi di un buon partner diventa fondamentale.

Oltre alle ottimizzazioni direttamente presenti sul CMS come wordpress quindi lato programmazione, conta anche come questo è hostato sui server e su che tipo di supporto. Ad esempio avere il sito salvato su SSD permette un tempo più rapido di accesso rispetto agli hard disk tradizionali, un po’ come sui PC che utilizziamo tutti i giorni.

A questo proposito anche la cache dinamica offerta da Siteground dà una mano e ci sono poi vari altri accorgimenti che vanno sempre nella direzione della velocità. Attenzione anche al lato della sicurezza con l’introduzione dell’autenticazione a due fattori per chi opera sul sito come admin ed editor, in modo da evitare accessi indesiderati. Tutto possibile con il plugin appositamente sviluppato.

Con il quiz si trovano varie altre info sul servizio e si partecipa all’estrazione, non resta che dare un’occhiata.