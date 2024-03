Siti per adulti: quale modalità per verificare l'età?

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha avviato una consultazione pubblica sulle modalità di verifica dell’età che dovranno essere implementate dai gestori dei siti web e dai fornitori delle piattaforme di condivisione video. L’obiettivo è individuare il sistema più efficace tra quelli disponibili sul mercato.

Quale metodo di verifica dell’età?

L’art. 13-bis aggiunto dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 al decreto n. 123 del 15 settembre 2023 (decreto Caivano) prevede l’obbligo di verifica dell’età da parte dei siti e delle piattaforme che diffondono in Italia contenuti per adulti. Anche l’art. 35 del Digital Services Act prevede per piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni l’obbligo di adottare “misure per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell’età e di controllo parentale“.

AGCOM ha quindi avviato la consultazione pubblica con la delibera 61/24/CONS per individuare specifiche e requisiti di un sistema di verifica dell’età che garantisca un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i dati raccolti e rispettando la riservatezza.

Nel documento allegato alla suddetta delibera sono elencate le principali soluzioni tecniche disponibili sul mercato. Quella più utilizzata (e praticamente inutile) prevede l’autodichiarazione dell’età. Uno dei sistemi più efficaci prevede l’uso dell’identità digitale.

La consultazione pubblica avrà una durata di 30 giorni. AGCOM comunicherà successivamente il sistema scelto che dovrà essere implementato da siti e piattaforme entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

In caso di inadempienza, l’autorità può infliggere sanzioni e diffidare i soggetti. Trascorsi inutilmente altri 20 giorni, l’accesso al sito e alla piattaforma verrà bloccato fino all’introduzione del sistema di verifica dell’età.