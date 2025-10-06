Siti web pronti in pochi minuti con l'AI: l’offerta Hostinger con sconti fino al 75%

Vuoi pubblicare un sito web, ma non hai le giuste conoscenze tecniche? Ci pensa Hostinger, con una promozione davvero interessante: fino al 75% di sconto su tutti i piani di web hosting, che includono un website builder AI per creare il tuo nuovo portale online grazie all’Intelligenza Artificiale, oltre a dominio gratuito e migrazione senza costi aggiuntivi, nel caso avessi già un sito web. Grazie all’AI, potrai dare forma al tuo sito in pochi minuti, senza difficoltà: ecco tutti i dettagli della promozione.

Ecco cosa offre Hostinger per il tuo sito web

Creare un sito web con Hostinger? È semplice e veloce, grazie all’Intelligenza Artificiale. Il website builder, infatti, ti guida passo dopo passo: basta una breve chat con l’AI per generare design, testi e impostazioni SEO su misura. In pratica, puoi realizzare un sito web professionale e pronto al lancio in pochissimo tempo.

Tra gli altri strumenti inclusi, segnaliamo Kodee, l’agente AI per WordPress in grado di creare interi siti o app semplicemente chattando; Reach, uno strumento di e-mail marketing sempre basato sull’Intelligenza Artificiale per realizzare newsletter; strumenti per e-commerce, per chi vuole avviare anche un business online.

Sono tre i piani che Hostinger propone in offerta, tutti includono 3 mesi gratuiti. C’è Premium a 2,99 euro (75% di sconto), il più economico, perfetto per chi ha appena iniziato; poi c’è Business a 3,99 euro (735 di sconto), ideale per chi cerca più risorse e progetti per far crescere il proprio progetto; infine segnaliamo Cloud Startup, a 7,99 euro al mese (69% di sconto), pensato per chi gestisce attività più avviate e vuole prestazioni elevate dal proprio web hosting.

Ogni sito web ospitato su Hostinger beneficia di data center in tutto il mondo, uptime del 99,9%, backup automatici e protezione Cloudflare. Se hai già un sito web online, nessun problema: puoi trasferirlo su Hostinger senza costi. Un team tecnico si occuperà gratuitamente della migrazione, senza che vi siano interruzioni.

Che tu voglia lanciare un blog, aprire un negozio online oppure creare il sito web per il tuo piccolo business o la tua azienda, Hostinger è una soluzione da prendere in considerazione, specialmente alla luce della promozione attiva: risparmia fino al 75% di sconto sui piani web hosting con website builder AI integrato, dominio gratuito e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.