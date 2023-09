Siti Web a rischio: come starne alla larga

Spesso, mentre siamo connessi online, visitiamo siti web a rischio senza nemmeno accorgercene. Questo è un pericolo reale in cui incappano tantissimi utenti ogni giorno. All’apparenza, anche se quella pagina sembrerebbe innocua, potrebbe nascondere qualcosa di pericoloso. Il più delle volte vengono rubate le nostre informazioni personali, violando così la nostra privacy.

Perciò ti starai chiedendo come stare alla larga da questi pericoli navigando in totale serenità e senza preoccupazioni. Il metodo più efficace in assoluto è attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN hai un sistema efficiente e completo dedicato alla tua protezione e sicurezza. Raggiungi livelli di privacy estremi grazie a questa soluzione, oggi al 68% di sconto.

Un altro buon motivo per mettersi nelle mani di NordVPN. Grazie ai suoi server ottieni un tunnel criptato nel quale vengono incanalate tutte le informazioni in entrata e in uscita mentre stai navigando online. Questo sistema garantisce il completo anonimato dei tuoi dati. Così nessuno è più in grado di risalire a te e alla tua identità digitale. Ma questa VPN è anche in grado di segnalarti i siti web a rischio.

Siti Web pericolosi? Ecco come scoprirlo

La maggior parte delle volte non è facile riconoscere siti web pericolosi. Hacker, cybercriminali e truffatori si sono specializzati nella realizzazione di pagine che non danno a intendere possibili truffe o potenziale furto dati. Ecco perché prudenza e attenzione al giorno d’oggi non bastano più. Occorre integrare con sistemi avanzati in grado di segnalare e bloccare pericoli reali, potenziale ed emergenti. Con NordVPN, al 68% di sconto, hai tutto questo.

Threat Protection è la funzionalità inclusa che integra 3 sistemi di difesa potenti in grado di rendere sicura ogni tua operazione sul web, a meno che tu non voglia fare di testa tua. Un anti-malware scansiona file e pagine internet per verificare la loro sicurezza. In tempo reale è in grado di avvertirti se qualcosa non va. Un anti-tracker, invece, blocca tutte le attività di monitoraggio nei tuoi confronti. Un ad-blocker nasconde pubblicità, banner e pop-up.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.