Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare

Con Hostinger hai la grande opportunità di creare il tuo sito web partendo da zero e mandarlo online in pochi passaggi. Proprio così, grazie a un website builder completo di intelligenza artificiale ti basteranno alcune semplici indicazioni per dare subito forma alla tua idea per poi andare online senza aspettare troppo. Oggi il pacchetto è in offerta con sconti fino all’85% per le promozioni legate al Black Friday.

Come vedi dall’immagine qui sopra, potrai scegliere tra due differenti. Il piano Premium è perfetto per iniziare: puoi creare 1 sito web con fino a 5 pagine, usufruire di 2 GB di memoria per i tuoi file e di 1 casella di posta gratuita per un anno. Tra i vantaggi inclusi avrai:

Dominio gratuito per 1 anno

Creazione rapida di siti in pochi minuti con l’AI Website Builder

Oltre 170 template tra cui scegliere

Campagne email generate dall’AI in pochi click

Strumenti avanzati per SEO, email e marketing

Modifica da mobile per aggiornare il sito ovunque ti trovi

Ma c’è anche un pacchetto più ampio pensato per chi vuole crescere senza limiti. Il piano Business (con l’82% di sconto) amplia le possibilità: puoi creare fino a 50 siti web, con pagine illimitate, 50 GB di memoria e 5 caselle di posta gratuite per un anno e, oltre a tutti i vantaggi del Premium, avrai accesso a funzionalità pensate per il commercio online e la crescita del brand. Anche qui l’intelligenza artificiale arriverà in tuo soccorso aiutandoti a generare persino un logo per creare l’identità visiva del tuo brand.

Due differenti possibilità, stessa flessibilità e semplicità nel lanciare la propria attività online: attiva adesso l’offerta Black Friday di Hostinger.