 Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare
L'offerta perfetta per dare subito vita al tuo sito web con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e costi extra azzerati.
Con Hostinger hai la grande opportunità di creare il tuo sito web partendo da zero e mandarlo online in pochi passaggi. Proprio così, grazie a un website builder completo di intelligenza artificiale ti basteranno alcune semplici indicazioni per dare subito forma alla tua idea per poi andare online senza aspettare troppo. Oggi il pacchetto è in offerta con sconti fino all’85% per le promozioni legate al Black Friday.

Attiva l’offerta Hostinger

Piani website builder Hostinger

Come vedi dall’immagine qui sopra, potrai scegliere tra due differenti. Il piano Premium è perfetto per iniziare: puoi creare 1 sito web con fino a 5 pagine, usufruire di 2 GB di memoria per i tuoi file e di 1 casella di posta gratuita per un anno. Tra i vantaggi inclusi avrai:

  • Dominio gratuito per 1 anno
  • Creazione rapida di siti in pochi minuti con l’AI Website Builder
  • Oltre 170 template tra cui scegliere
  • Campagne email generate dall’AI in pochi click
  • Strumenti avanzati per SEO, email e marketing
  • Modifica da mobile per aggiornare il sito ovunque ti trovi

Ma c’è anche un pacchetto più ampio pensato per chi vuole crescere senza limiti. Il piano Business (con l’82% di sconto) amplia le possibilità: puoi creare fino a 50 siti web, con pagine illimitate, 50 GB di memoria e 5 caselle di posta gratuite per un anno e, oltre a tutti i vantaggi del Premium, avrai accesso a funzionalità pensate per il commercio online e la crescita del brand. Anche qui l’intelligenza artificiale arriverà in tuo soccorso aiutandoti a generare persino un logo per creare l’identità visiva del tuo brand.

Attiva l’offerta Hostinger

Due differenti possibilità, stessa flessibilità e semplicità nel lanciare la propria attività online: attiva adesso l’offerta Black Friday di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Giovanni Ferlazzo
18 nov 2025
