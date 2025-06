Sito veloce e sicuro: l'offerta di Aruba con l'AI integrata

Essere presenti online è indispensabile per qualsiasi azienda o persona che abbia un prodotto o servizio da offrire, ma altrettanto importante è anche il come esserlo. Trascurare due elementi essenziali come la velocità e la sicurezza, infatti, potrebbe a lungo andare essere un ostacolo insormontabile per raggiungere la visibilità sperata. E non essere visibili, si sa, significa come diretta conseguenza anche non avere guadagni.

Per avere un sito veloce e sicuro, con la possibilità di beneficiare dell’intelligenza artificiale per aumentare ulteriormente la propria produttività, dovreste prendere in considerazione l’ultima offerta di Aruba sul piano Hosting WordPress Gestito, pensato appositamente per creare un sito con il supporto dell’AI e avere aggiornamenti automatici, in modo da aumentare anche la sicurezza dell’intera struttura del sito. Il piano è in offerta a partire da 14,90 euro per un anno anziché 79 euro.

Hosting WordPress Gestito di Aruba in offerta a partire da 14,90 euro per un anno

Uno dei fiori all’occhiello del servizio hosting di Aruba è il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, attraverso cui è possibile ottenere un sito 10 volte più veloce rispetto alla media. Ad una velocità maggiore corrisponde una migliore esperienza di navigazione degli utenti, un miglior posizionamento sui motori di ricerca e un miglior tasso di conversione di un e-commerce.

Sul fronte infine della sicurezza, l’hosting gestito garantisce aggiornamenti di WordPress puntuali e backup giornalieri del sito. In questo modo i titolari del sito devono preoccuparsi soltanto della produzione dei contenuti, con la possibilità di sfruttare uno strumento avanzato di intelligenza artificiale.

Il piano hosting gestito di Aruba, con WordPress pre-installato e aggiornamenti automatici, è in offerta da 14,90 euro per 12 mesi. Al rinnovo il prezzo passerà a 79 euro, a meno che non si decida di disdire il contratto (la disdetta è gratuita).