Sito web da zero in pochi minuti con il website builder di IONOS (ora gratis per 1 anno)

Se si ha il desiderio di aprire un nuovo sito, ma non si hanno le conoscenze tecniche necessarie, oggi è comunque possibile riuscirci grazie a uno strumento chiamato website builder, letteralmente “costruttore di siti web”. Si tratta di un tool che permette a chiunque di progettare e realizzare un sito, senza la necessità di conoscere alcunché in ambito informatico o di programmazione.

I website builder esistono già da un po’, soltanto di recente però sono esplosi tra il grande pubblico. Merito dell’intelligenza artificiale, che ha reso ancora più semplice l’utilizzo di questi strumenti. Tra i migliori in circolazione vi è MyWebsite Now Starter, il website builder di IONOS, una delle principali aziende di web hosting in Europa.

In questi giorni il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter è in offerta gratis per un anno, invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro. Al termine del primo anno il piano si rinnoverà a 18 euro. Il piano in promozione include anche un dominio gratuito per un anno e una casella di posta elettronica

Un nuovo sito web in tre passaggi

Con il website builder MyWebsite Now Starter di IONOS, è possibile aprire un nuovo sito web in tre semplici passaggi, indipendentemente dal progetto che si ha in mente (sito aziendale, portfolio online o semplice blog).

Il primo passaggio consiste nella scelta di un template. IONOS mette a disposizione dei suoi utenti un’ampia selezione di temi tra Matrimonio, Viaggi, Ristorante, Immobiliare, Fotografia e Business.

Dopo aver selezionato il tema che più si adatta al proprio sito, arriva il momento di aggiungere i contenuti. I titolari del sito non hanno che l’imbarazzo della scelta, grazie alla nutrita presenza di sezioni responsive progettate da esperti di web design. L’aggiunta dei contenuti e dei diversi layout a disposizione avviene con un semplice clic.

Lo step finale riguarda la personalizzazione del sito. Sempre con un solo clic si può applicare la stessa forma a ciascun elemento del proprio progetto online, così come cambiare l’aspetto di ogni immagine e sezione.