Sito web in pochi click e a soli 2,99€ con Hostinger: scopri come farlo in autonomia

Hai in mente il sito perfetto, magari per far partire quella tua attività online che sogni da tempo. Solo che tra HTML, CSS e sigle strane ti gira la testa? Nessun problema: Hostinger Website Builder Premium è qui proprio per toglierti dai guai e farti risparmiare un sacco di tempo (e soldi).

Con solo 2,99€ al mese (grazie a uno sconto del 75% e pure 2 mesi gratis se scegli il piano da 48 mesi), puoi creare fino a 25 siti web belli, funzionali e tutti tuoi. E non servono competenze da programmatore: basta un’idea e un po’ di voglia di cliccare.

Tutto quello che ti serve è già incluso (e non devi installare nulla)

Con Hostinger non ti serve essere un mago del design: c’è un editor “drag & drop” super intuitivo che ti fa spostare, modificare e impaginare il tuo sito come vuoi tu. Ci sono più di 150 template pronti all’uso, così parti già con una base solida da personalizzare come preferisci. Colori, testi, layout? Li decidi tu. Nel pacchetto trovi anche 50 caselle email, e un dominio gratuito per il primo anno.

La vera chicca di Hostinger è la sua AI. Non stiamo parlando di qualche suggerimento random, ma di un Website Builder con intelligenza artificiale che ti chiede giusto un paio di cose e poi crea un sito intero per te, con testi già scritti, immagini adatte, ottimizzazione SEO e tutto pronto da pubblicare. È come avere un team creativo personale, ma a una cifra che costa meno di un cappuccino al bar. E se ti viene un dubbio o qualcosa non funziona come dovrebbe, c’è l’assistenza clienti attiva 24/7 pronta ad aiutarti in qualsiasi momento. Crea ora il tuo sito con Hostinger.