 Sito web in pochi minuti grazie all'intelligenza artificiale di IONOS
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Sito web in pochi minuti grazie all'intelligenza artificiale di IONOS

Sito web in pochi minuti grazie all'intelligenza artificiale di IONOS
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Il provider di web hosting tedesco IONOS offre la possibilità di creare un sito web moderno in pochi minuti attraverso il suo website builder basato sull’intelligenza artificiale. E nell’ambito della promozione in corso, che consente di attivare il piano hosting per WordPress a 0 euro al mese per dodici mesi, tutto questo è gratuito.

L’offerta rientra tra i festeggiamenti dell’azienda per il prestigioso traguardo degli oltre 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo. Un risultato che si spiega con la serietà e di IONOS, da anni punto di riferimento del settore per i suoi servizi di hosting veloci, performanti e affidabili.

Pagina offerta IONOS

ionos offerta piano expand

Il piano Expand è adatto in particolare per gli utenti che vogliono creare un sito web ambizioso, cioè per tutte quelle persone che desiderano un sito di valore per ottenere un numero maggiore di visitatori e, potenzialmente, guadagni più alti. Al termine della promo, si rinnova a 10 euro al mese invece di 11 euro.

Tra i servizi inclusi si annoverano il dominio gratuito per un anno, cinque indirizzi di posta elettronica, il protocollo SSL che trasmette affidabilità sia agli occhi degli utenti che a quelli di Google, nonché 50 GB di spazio di archiviazione su SSD per caricare tutti i file necessari alla buona riuscita del progetto.

Il fiore all’occhiello del piano rimane comunque il website builder con AI, tramite cui tutti possono aprire un nuovo sito da zero in pochi minuti, anche senza alcuna conoscenza di informatica né tantomeno di programmazione. Tutto quello che bisogna avere è un’idea chiara di ciò che si vuole e descriverla, al resto penserà l’AI.

Vi sono poi i backup e gli aggiornamenti di WordPress automatici, un pannello di controllo semplice e intuitivo da utilizzare per la gestione del sito, un database standard, oltre all’analisi antimalware e vulnerabilità.

Pagina offerta IONOS

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Pubblicato il 19 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
19 ott 2026
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