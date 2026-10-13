53% di sconto su NordLocker Premium oggi stesso

NordLocker Premium è la soluzione cloud per proteggere tutti i tuoi dati personali e aziendali. Grazie alla crittografia i tuoi file sono sempre al sicuro. Inoltre, la sicurezza è semplificata grazie al sistema “trascina e rilascia” per proteggere qualsiasi tipo di file. Inoltre, solo tu puoi controllare i tuoi dati. Approfitta subito dell’offerta speciale disponibile solo per oggi. Abbonati al 53% di sconto! Si tratta di un’opportunità imperdibile.

Backup e sincronizzazione sempre al tuo servizio. Tramite l’app multidevice puoi sincronizzare tutti i tuoi file su tutti i tuoi dispositivi in modo sicuro. Lo spazio di archiviazione è sempre crittografato e nascosto ad altri utenti. E se, malauguratamente, danneggi o perdi il tuo dispositivo, puoi recuperare i tuoi dati con un semplicissimo click.

Una volta che trascini i file nell’app di NordLocker Premium li proteggi in pochi secondi. Infatti, questo sistema è progettato per garantire la privacy, lasciandoti il controllo completo su ogni dato. Nemmeno l’azienda stessa saprà quali file e dati sono stati caricati nel cloud. E le chiavi crittografate per accedervi ce le hai solo tu. Nessuno può accedere ai tuoi file senza il tuo permesso.

La condivisione è ancora più sicura se devi collaborare con qualcuno. Infatti, non dovrai inviare un file o una cartella senza sapere se questi potrebbero essere violati. Potrai inviare un intero archivio senza preoccuparti perché hai sempre il controllo su chi può accedere ai tuoi file. Inoltre, potrai proteggerli controllando direttamente chi e quando può visualizzarli.

NordLocker Premium è la sicurezza dei dati sempre accessibili

Con NordLocker Premium puoi accedere ai tuoi dati e file ovunque tu sia e quando tu vuoi in totale sicurezza. Abbonati al 53% di sconto! Hai 5 motivi per scegliere oggi questa soluzione in promozione speciale.

Crittografia inattaccabile Sincronizzazione perfetta tra i tuoi dispositivi Condivisione sicura dei file Autenticazione a più fattori Assistenza prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7