Quando si viaggia all’estero, restare connessi può rivelarsi più complicato del previsto. Trovare una SIM locale non è sempre facile, le offerte dati non sono necessariamente trasparenti e scegliere il pacchetto giusto richiede un po’ di attenzione. Una volta acquistata la scheda, bisogna anche configurare lo smartphone e verificare che tutto funzioni correttamente.

Le eSIM da viaggio hanno semplificato almeno una parte del processo, eliminando la necessità di cercare e acquistare una SIM fisica. Restano però alcune operazioni da completare: individuare un fornitore, confrontare i piani disponibili e installare il profilo eSIM. La tecnologia ha reso tutto più pratico, ma non ancora immediato.

La nuova eSIM di WhatsApp per chi viaggia

Ora WhatsApp annuncia che presto si potrà comprare e installare una eSIM dati per viaggiare direttamente dall’app. Niente siti da cercare o app da scaricare solo per quattro giorni a Manila. In pochi tap si è connesso.

Inoltre, WhatsApp resta agganciato al proprio numero di sempre, anche se la connessione passa da un’altra SIM. Chi scrive non deve sapere che si è dall’altra parte del mondo con un numero provvisorio.

Dietro l’operazione ci sono operatori e fornitori di eSIM come Jio, Smart Axiata, Smart Communications e Verizon. Esistono già dei servizi che fanno qualcosa di simile, quindi la novità non è l’idea, è il posto in cui si trova, ovvero in un’app che si apre una montagna di volte al giorno.

Le domande ancora senza risposta

Per ora siamo davanti a una promessa. Mancano i prezzi, mancano i gigabyte inclusi e manca l’elenco dei Paesi coperti. Il lancio partirà presto in alcuni mercati selezionati, e l’opzione comparirà nell’app quando sarà disponibile nel proprio Paese d’origine.

Poi ci sono i soliti fattori da tenere in conto, come la qualità della rete, la velocità reale e un dettaglio banale. Il telefono deve supportare le eSIM, altrimenti tutto il discorso resta solo tanta bella teoria.