Un creator mette nella descrizione di un video un link a firefox.com, cioè il sito del browser di Mozilla. Poche ore dopo gli arriva un’email di YouTube che lo tratta come un truffatore.

YouTube segnala Firefox come spam: cosa è successo

La storia parte da All Things Secured, un canale che si occupa di sicurezza digitale. Il suo autore ha pubblicato su X lo screenshot della notifica. Il team di YouTube dice di aver rivisto i contenuti e di averci trovato una violazione della policy su spam, pratiche ingannevoli e truffe. Il contenuto è stato rimosso.

Dear @YouTube – calling @firefox "spam" is a very dirty way to get rid of your competitors. Stay classy. pic.twitter.com/gFv4V3LsAK — Josh | All Things Secured (@all_secured) November 25, 2026

Il contenuto incriminato era un link a https://www.firefox.com/. Non c’era un crack, un falso concorso o un invito a scaricare gratis hn software. C’era l’indirizzo di un browser che esiste da più di vent’anni.

Il link stava sotto un video con un titolo che a Mountain View deve essere andato di traverso: “Google Alternatives? 6 Ways to Reduce Your Reliance on Google Products”. Sei modi per dipendere meno da Google, con Firefox nella lista. La coincidenza è leggermente imbarazzante.

A quanto pare YouTube ha precisato che non applicava alcuna sanzione al canale. Niente strike, niente conto alla rovescia. Ma per chi vive di YouTube, un avviso sulle regole anti-spam non è una seccatura da ridere. Nelle sezioni di aiuto della piattaforma, le storie di canali chiusi per spam e poi riabilitati dopo settimane di appelli sono un genere letterario a sé.

Per ora quello che c’è è lo screenshot di un creator. In giro per i forum si legge che anche altri YouTuber avrebbero ricevuto avvisi simili, ma sono segnalazioni di utenti, non conferme.

L’ipotesi più banale è anche la più plausibile. La policy sui link esterni di YouTube dice che, se il sistema non riesce a verificare che un link sia sicuro, può rimuoverlo. Un classificatore automatico che si inceppa su un dominio relativamente giovane o su una regola mal calibrata produce proprio questo tipo di sciocchezza. Ma è una nostra lettura, non una spiegazione data da Google.

Il precedente

A novembre 2023 ci furono segnalazioni di un ritardo di circa cinque secondi nel caricamento dei video su Firefox. Spariva se si fingeva di essere Chrome con un cambio di user agent. Google negò qualunque intenzione. A marzo 2025 tornò il banner anti-adblock che bloccava la riproduzione su Opera, Opera GX e Firefox.

Ogni episodio può avere una spiegazione tecnica e Google ha sempre negato di penalizzare deliberatamente i concorrenti. Ma quando gli errori si ripetono, diventa sempre più difficile considerarli semplici coincidenze. A quel punto, persino un link sbagliato smette di sembrare un errore innocente. Questo non dimostra alcuna cattiveria. Spiega perché, appena è girato lo screenshot, tanta gente abbia pensato subito al dolo e non a un bug.

Cosa resta da chiarire

Mancano parecchie cose. Non si sa quanti canali siano stati colpiti. Non si sa se il blocco riguardi solo il dominio firefox.com o altri siti di Mozilla. Non si sa se sia un errore già corretto o una regola che qualcuno ha scritto male. E non ci sono, per ora, le scuse di YouTube da citare.