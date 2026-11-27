Google ha chiesto agli sviluppatori di app Android di fornire numero di telefono e indirizzo entro il 1 febbraio 2027. Per molti sviluppatori indipendenti, che non lavorano per aziende software, significa rendere pubblico il proprio indirizzo di residenza. Si tratta di un obbligo previsto dal Digital Services Act in Europa, ma Apple ha scelto un’opzione che protegge la privacy.

Google vieta l’uso di caselle postali

In base all’art. 30 del DSA, i fornitori di piattaforme online devono consentire la tracciabilità degli operatori commerciali, quindi gli utenti devono conoscere nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. Google ha informato gli sviluppatori che devono dichiarare lo stato di professionista entro il 1 febbraio 2027. Uno sviluppatore viene considerato professionista, se ottiene un guadagno dalle app. Sono esentati gli sviluppatori che non distribuiscono app a scopo di lucro.

L’azienda di Mountain View pubblicherà i dati dello sviluppatori a partire dal 1 marzo 2027. Queste informazioni saranno visibili anche al di fuori dell’Unione europea. Google non permette inoltre di usare una casella di posta. Ciò significa che gli sviluppatori indipendenti dovranno condividere l’indirizzo di residenza.

Alcuni sviluppatori saranno costretti ad affittare un ufficio per evitare la pubblicazione dell’indirizzo di casa. Al momento non sono arrivati chiarimenti da Google. Un simile obbligo è previsto nel Regno Unito. La mancata dichiarazione dello stato di professionista entro il 1 febbraio 2027 potrebbe comportare l’applicazione di provvedimenti, tra cui il blocco degli aggiornamenti dell’app e la rimozione dal Play Store a livello globale.

Anche Apple deve ovviamente rispettare il DSA. L’azienda di Cupertino consente però allo sviluppatore di fornire una casella di posta, invece dell’indirizzo di residenza. I dati verranno inoltre pubblicati solo in Europa.

A partire da gennaio 2027, gli sviluppatori Android dovranno anche effettuare la verifica dell’identità. In caso contrario non potranno più distribuire le app tramite Google Play e quelle distribuite tramite sideloading non funzioneranno più.