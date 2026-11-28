Per mesi, chi non sopportava il nuovo look di Firefox aveva una via di fuga: una porticina nascosta in about:config, buona per rimettere le cose com’erano. Mozilla ha deciso di murarla a dicembre, con calce e mattoni.

Mozilla toglie browser.nova.enabled e gli utenti protestano

Il responsabile è Nova, il restyling grafico che Firefox si è cucito addosso quest’anno. L’obiettivo è far sentire a casa chi arriva da Chrome e dagli altri browser basati su Chromium. Per riuscirci Mozilla ha riempito l’interfaccia di angoli smussati, una moda che dalle parti di Google va avanti da un pezzo. Nel frattempo ha tenuto il supporto a uBlock Origin, che per molti è l’unico motivo per cui Firefox esiste ancora sul desktop. Ha anche pubblicato una roadmap, così gli appassionati possono controllare che cosa bolle in pentola.

Nova però non ha conquistato tutti, e Mozilla lo sapeva. Per questo aveva lasciato l’interruttore browser.nova.enabled, un’impostazione da pescare in about:config, per tornare al vecchio aspetto.

Questa settimana, sul forum Mozilla Connect, il team di Firefox ha comunicato che quell’opzione verrà tolta a dicembre. Secondo l’azienda il rollout di Nova è concluso. Bloccare la preferenza serve a far funzionare il browser come previsto ed evitare comportamenti strani. Chi aveva disattivato Nova con quella stringa se lo ritroverà addosso da un giorno all’altro, senza più un modo ufficiale per tornare indietro.

Il contentino per gli utenti delusi

Mozilla non fa finta di non sentire le proteste. Con la versione 161 sono arrivati nuovi temi Classic, a tinta unita e senza sfumature, che trovi in about:addons. Uno di loro riesuma il vecchio look Proton in versione grigia, una specie di cappotto vintage per chi non vuole cambiare guardaroba.

Le altre novità:

Pulsante Fire : nella barra degli strumenti, cancella la cronologia con un solo clic.

: nella barra degli strumenti, cancella la cronologia con un solo clic. Schede verticali : torna l’indicatore laterale per i container tab, al posto della linea orizzontale sopra ogni scheda.

: torna l’indicatore laterale per i container tab, al posto della linea orizzontale sopra ogni scheda. Modalità Compatta: ora è supportata del tutto.

Il problema è sempre lo stesso: gli angoli

Tutte queste aggiunte lasciano intatta la lamentela più diffusa, cioè l’uso esagerato di bordi arrotondati in ogni angolo dell’interfaccia. Alcuni utenti l’hanno presa malissimo, e c’è chi parla già di traslocare su un fork di Firefox o direttamente su un altro browser.

Una domanda gira con insistenza: perché non mettere un semplice interruttore nelle Impostazioni normali, con scritto “vecchio design” e “nuovo design”? Oggi chi vuole ridurre il grado di rotondità deve sporcarsi le mani con file userChrome.css personalizzati, che non è proprio alla portata di tutti.