Scegli una soluzione cloud a vita senza abbonamento con Internxt

Scegli Internxt adesso! Grazie ai suoi piani puoi scegliere la migliore soluzione cloud per te senza dover più pagare un costoso abbonamento mensile o annuale. Il tuo spazio di archiviazione nella nuvola oggi lo paghi una volta ed è per sempre. Nessuno potrà più togliertelo. Oggi tutti i piani a vita sono in offerta all’85% di sconto!
3 piani Internxt per un cloud a vita senza abbonamento
Dai un’occhiata ai 3 piani Internxt con cloud a vita senza abbonamento e scegli quello che fa al caso tuo scoprendo cosa ha da offrire ognuno.
Acquista Essential a soli 285 euro, invece di 1900 euro!
- 1TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- VPN crittografata
- Antivirus
Acquista Premium a soli 435 euro, invece di 2900 euro!
- 2TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Meet
Acquista Ultimate a soli 585 euro, invece di 3900 euro!
- 5TB di spazio di archiviazione crittografato
- Prova gratuita di 30 giorni
- Crittografia post-quantistica
- Crittografia a conoscenza zero
- Autenticazione a due fattori
- Backup del computer
- Condivisione file protetta da password
- Invita, condividi e collabora
- Versioning dei file
- Foto
- Supporto CLI e WebDav
- Supporto NAS e Rclone
- VPN crittografata
- Antivirus
- Cleaner
- Meet
Grazie ai piani a vita di Internxt non solo paghi una volta per sempre, senza abbonamento, ma ottieni anche privacy e sicurezza totali per i tuoi file e i tuoi dispositivi. Solo tu avrai le chiavi dei tuoi dati crittografati e nemmeno l’azienda fornitrice archivia né vende i tuoi dati a terze parti.