 Scegli una soluzione cloud a vita senza abbonamento con Internxt
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Scegli una soluzione cloud a vita senza abbonamento con Internxt

Grazie ai piani disponibili di Internxt puoi scegliere la migliore soluzione cloud a vita senza dover più pagare un costoso abbonamento.
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Grazie ai piani disponibili di Internxt puoi scegliere la migliore soluzione cloud a vita senza dover più pagare un costoso abbonamento.
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Scegli Internxt adesso! Grazie ai suoi piani puoi scegliere la migliore soluzione cloud per te senza dover più pagare un costoso abbonamento mensile o annuale. Il tuo spazio di archiviazione nella nuvola oggi lo paghi una volta ed è per sempre. Nessuno potrà più togliertelo. Oggi tutti i piani a vita sono in offerta all’85% di sconto!

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  • Prova gratuita di 30 giorni
  • Crittografia post-quantistica
  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • VPN crittografata
  • Antivirus
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  • 2TB di spazio di archiviazione crittografato
  • Prova gratuita di 30 giorni
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  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • Invita, condividi e collabora
  • Versioning dei file
  • VPN crittografata
  • Antivirus
  • Cleaner
  • Meet
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  • 5TB di spazio di archiviazione crittografato
  • Prova gratuita di 30 giorni
  • Crittografia post-quantistica
  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • Invita, condividi e collabora
  • Versioning dei file
  • Foto
  • Supporto CLI e WebDav
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  • VPN crittografata
  • Antivirus
  • Cleaner
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Pubblicato il 15 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 ott 2026
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