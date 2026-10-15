Scegli una soluzione cloud a vita senza abbonamento con Internxt

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3 piani Internxt per un cloud a vita senza abbonamento

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Crittografia a conoscenza zero

Autenticazione a due fattori

Backup del computer

Condivisione file protetta da password

VPN crittografata

Antivirus

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2TB di spazio di archiviazione crittografato

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Invita, condividi e collabora

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5TB di spazio di archiviazione crittografato

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Supporto CLI e WebDav

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