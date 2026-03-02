 Sito web in tempi record con l'AI grazie a IONOS: tutto gratis per un anno
IONOS e il suo website builder con dominio e certificato SSL inclusi, gratis per il primo anno: offertissima con 216 euro di sconto
IONOS e il suo website builder con dominio e certificato SSL inclusi, gratis per il primo anno: offertissima con 216 euro di sconto

Aprire un sito web, lanciare un blog o avviare un e-commerce è troppo costoso? Risparmia sul primo anno di IONOS, la piattaforma con AI website builder integrato e dominio gratuito che offre un anno GRATIS, con uno sconto da 216 euro. L’occasione perfetta per avviare il tuo progetto senza investimenti iniziali, ma con tutti gli strumenti di cui hai bisogno senza costi eccessivi. IONOS è adatto anche a chi non sa programmare: ci pensa l’Intelligenza Artificiale a creare le tue pagine web.

Scopri l’offerta IONOS e crea il tuo sito ora

Il website builder definitivo con dominio incluso

Il pacchetto fornito da IONOS include tutto il necessario per iniziare con tutti gli strumenti giusti, senza costi aggiuntivi: dominio  gratuito per il primo anno, certificato SSL incluso, casella e-mail professionale, sito web senza pubblicità.

Non serve saper scrivere codice. L’editor integrato drag&drop è intuitivo e ti permette di lavorare per sezioni e con layout responsive, ottimizzati per tutte le piattaforme. Non sarai solo nella creazione del tuo sito web, perché il website builder di IONOS integra l’Intelligenza Artificiale per aiutarti a costruire la struttura iniziale.

Attiva il pacchetto IONOS gratis per un anno

Tra gli strumenti basati su AI disponibili troviamo il generatore di testo, che permette al tuo sito web di posizionarsi meglio sui motori di ricerca, ottimizzazione e generatore di immagini e palette di colori, che conferiranno un tocco professionale al tuo design o template predefinito, selezionato tra quelli disponibili, progettati da esperti di web design.

Oltre a siti web, blog e portfolio, con IONOS puoi aggiungere un negozio online con diverse opzioni di pagamento e spedizione. Tutto questo (e molto altro) è accessibile a costo zero per un intero anno: uno sconto complessivo di ben 216 euro che fa la differenza quando si lancia un sito web. Ottieni IONOS gratis per il primo anno, per dare finalmente vita al tuo progetto online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 mar 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
2 mar 2026
