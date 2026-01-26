 Sito web per tutti in pochi minuti: il pacchetto hosting di IONOS è gratis per 1 anno
Sito web per tutti in pochi minuti: il pacchetto hosting di IONOS è gratis per 1 anno
Dominio incluso il 1° anno, più una casella e-mail con uno spazio di 12 GB e uno spazio hosting da 50 GB e fino a 200 pagine.
È un’opinione diffusa quella che aprire un sito web sia un’operazione complicata, di fatto impraticabile da chi non ha alcuna esperienza in campo informatico. Oggi però le cose sono cambiate: lo dimostra il pacchetto MyWebsite di IONOS, che include lo strumento website builder con AI in grado di creare un nuovo sito in pochi minuti; il piano Plus di questo pacchetto è in offerta gratis per 1 anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro.

Inclusi nel pacchetto di IONOS si annoverano il dominio (per il primo anno), una casella di posta elettronica da 12 GB e uno spazio hosting da 50 GB e fino a 200 pagine. Oltre a ciò, vi è anche l’assistenza in italiano via telefono e e-mail disponibile a qualsiasi ora del giorno.

Oggi per aprire un sito web bastano pochi clic

La differenza sostanziale rispetto al passato sta tutta nella presenza del website builder, letteralmente “costruttore di siti web”. Lo strumento incluso nel pacchetto hosting di IONOS si basa sull’intelligenza artificiale, con quest’ultima in grado di fare la magia: realizzare un sito in pochi minuti partendo da una semplice descrizione testuale.

Tutto quello di cui si ha bisogno, quindi, è di un’idea chiara del sito che si vuole creare, indipendentemente dal tema, dall’ambizione del progetto e dagli investimenti futuri. Una descrizione coincisa e con i principali punti fornirà al website builder con AI tutti gli ingredienti necessari per creare un nuovo sito partendo da zero.

Dopo che la bozza del sito sarà pronta, ciascun utente potrà finalizzare le modifiche che riterrà opportune tramite uno strumento di modifica alla portata di tutti, per poi passare direttamente alla pubblicazione.

Il piano Plus di MyWebsite IONOS è in offerta gratis per il primo anno invece di 18 euro al mese. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 gen 2026

Federico Pisanu
26 gen 2026
