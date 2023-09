Sizzle, l'app di apprendimento e il chatbot alimentati dall'AI

Jerome Pesenti, ex vicepresidente di Meta AI, ha recentemente lanciato Sizzle, un’innovativa app di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale che mira a trasformare il modo in cui gli studenti apprendono e comprendono argomenti complessi. Con il recente lancio di quattro nuove funzionalità, l’applicazione sta suscitando grande entusiasmo nel settore dell’istruzione e sta conquistando la curiosità di studenti ed educatori.

Come funziona Sizzle

Sizzle funziona in modo simile alle popolari piattaforme di matematica come Photomath e Symbolab, ma con una caratteristica unica. Oltre a risolvere equazioni matematiche, infatti, affronta anche problemi verbali in discipline come fisica, chimica e biologia. Grazie a questa versatilità, l’app si rivela uno strumento prezioso per tutti gli studenti, dalla scuola media all’università.

Sizzle si distingue dalle altre app di apprendimento basate sull’intelligenza artificiale per il suo obiettivo di favorire l’apprendimento anziché fornire solo le risposte. Sebbene sia normale che gli studenti utilizzino i chatbot AI per imbrogliare e ottenere soluzioni immediate, Sizzle adotta un approccio diverso.

L’app funge da chatbot tutor, guidando gli studenti attraverso ogni fase del processo di risoluzione dei problemi. Gli studenti possono anche porre domande sull’intelligenza artificiale per acquisire una maggiore comprensione dei concetti. Sizzle è più di una semplice calcolatrice, è un vero e proprio compagno di studio.

Jerome Pesenti, la mente dietro Sizzle, ha spiegato cosa l’ha spinto a creare l’app: “Dopo aver lasciato Meta, ho pensato di sfruttare l’intelligenza artificiale per aiutare davvero studenti e non, senza distinzioni di provenienza, scuola o risorse. Ho avuto la sensazione che i chatbot AI non abbiano avuto un reale impatto positivo sulla vita delle persone. Usare l’intelligenza artificiale per trasformare l’apprendimento è un’occasione per fare la differenza.”

Per raggiungere il suo impressionante tasso di precisione del 90%, Sizzle sfrutta ampi modelli linguistici di terze parti come OpenAI, sviluppando allo stesso tempo i propri modelli internamente. Questa combinazione garantisce che gli studenti ricevano soluzioni affidabili e accurate ai loro problemi.

4 nuove funzionalità per migliorare l’apprendimento della matematica

Il recente lancio di quattro nuove funzionalità ha ulteriormente migliorato le capacità e l’esperienza utente di Sizzle. La funzione Grade Your Homework (Valuta i tuoi compiti) consente agli utenti di caricare un’immagine di un compito a casa completato e l’app fornisce feedback specifico su ciascuna soluzione. Se un utente commette un errore, Sizzle lo incoraggia a riprovare e lo guida attraverso i passaggi corretti.

Un’altra funzione interessante è Try a Different Approach (Prova un approccio diverso), che consente agli utenti di suggerire metodi alternativi per la risoluzione dei problemi. Digitando una breve spiegazione del loro approccio preferito, l’intelligenza artificiale rigenera una soluzione su misura passo dopo passo. In questo modo, incoraggia il pensiero critico e consente agli studenti di esplorare diverse strategie di risoluzione dei problemi.

L’opzione Give Me Choices (Dammi delle scelte) è particolarmente utile per la preparazione al test. Presenta agli utenti più risposte tra cui scegliere, aiutandoli a esercitarsi e ad affinare le proprie capacità di risoluzione dei problemi.

Inoltre, la funzione Answer with a Photo (Rispondi con una foto) di Sizzle consente agli utenti di caricare immagini dal proprio rullino fotografico. Questa funzionalità semplifica il processo di scansione e risoluzione dei problemi, rendendolo ancora più conveniente per gli studenti.

Le straordinarie funzionalità e l’impegno di Sizzle nel fornire una piattaforma di apprendimento gratuita hanno avuto risonanza sia tra gli studenti che tra gli insegnanti. Dal suo lancio a agosto, l’app ha già raccolto oltre 20.000 download e vanta una valutazione media di 4,6 stelle sia su App Store che su Google Play Store.

Investitori scommettono sul futuro di Sizzle con un finanziamento da 7,5 milioni

Il successo di Sizzle non è passato inosservato anche agli investitori. La società ha recentemente ottenuto 7,5 milioni di dollari in finanziamenti iniziali, guidati da Owl Ventures, con la partecipazione di 8VC e FrenchFounders. Questi fondi saranno usati per rafforzare il team e perfezionare il prodotto, con l’obiettivo di aggiungere nuove funzionalità nei prossimi mesi.

Sebbene Sizzle miri a offrire eventualmente funzionalità premium e acquisti in-app, la funzionalità principale di risoluzione dei problemi passo dopo passo rimarrà sempre gratuita. Questo impegno per l’accessibilità distingue Sizzle dalle altre app di apprendimento che spesso richiedono agli utenti di pagare per funzionalità aggiuntive.