SK hynix Platinum P41, SSD 2 TB per PC e PS5: eccola al minimo

L’ultima giornata della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon propone un affare da cogliere al volo a tema SSD: l’unità da 2 TB della gamma SK hynix Platinum P41 è al suo prezzo minimo storico. Ideale per l’upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo, è adatta anche per espandere la capacità di archiviazione della console PS5.

SK hynix Platinum P41: SSD da 2 TB in offerta

Le prestazioni sono senza compromessi, arrivando alla velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura (e a 6.500 MB/s in scrittura) grazie all’impiego della tecnologia proprietaria HYPERWRITE. Non ci sono compromessi nemmeno sul fronte di affidabilità e stabilità. L’interfaccia di connessione supportata è PCIe NVMe 4.0. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

In questo momento puoi acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma SK hynix Platinum P41 per CP e PS5 al prezzo finale di 143,64 euro, con un notevole risparmio sul listino ufficiale. L’occasione è ghiotta, considerando le sue caratteristiche appena descritte. Devi solo attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani.

Il conto alla rovescia è quasi terminato: la Festa delle Offerte di Primavera si concluderà inesorabilmente allo scoccare della mezzanotte. Restano soltanto poche ore per poter approfittare delle promozioni attive: interessano un’ampia gamma di categorie, dal settore dell’informatica all’elettronica di consumo, senza dimenticare gli attrezzi per il fai-da-te e una vasta scelta di prodotti per la casa. Non devi far altro che esplorare la sezione dedicata per individuare gli affari più vantaggiosi per le tue esigenze. Non è richiesto alcun tipo di abbonamento: l’evento è aperto a tutti i clienti.