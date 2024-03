Skull & Bones per Xbox Series X: un'AVVENTURA epica (-38%)

Salta a bordo e solca gli spumeggianti mari del gioco d’azione più avvincente dell’anno. Skull & Bones è qui per trasportarti in un’avventura pirata senza eguali. E con lo sconto pazzesco del 38% offerto durante la festa delle offerte di primavera su Amazon, non c’è mai stato momento migliore per unirti all’equipaggio. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro.

Skull & Bones per Xbox Series X: questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro

Naviga in un vasto mondo aperto dove le leggi sono dettate solo dalla tua spada e dal tuo spirito libero. Preparati a sfidare le onde anomale gigantesche, a combattere brutali cacciatori di pirati e a scappare dai tentacoli dei letali mostri marini. Ma non preoccuparti, non devi essere solo in questa impresa, fino a due amici possono unirsi a te nel tuo viaggio per la fama e il bottino.

Con la Limited Edition di Skull & Bones, non solo ottieni il gioco base, ma anche una missione aggiuntiva, Ashen Corsair, per prolungare ulteriormente l’avventura. Equipaggia la tua nave con una vasta gamma di armi e affronta battaglie navali epiche, dove la tua abilità e la tua strategia saranno messe alla prova. Aumenta la tua infamia mentre completi contratti rischiosi e sblocca nuove opportunità per migliorare la tua nave e il tuo equipaggiamento.

Assicurati di essere pronto per giocare a Skull & Bones su Xbox Series X, è richiesto un account Ubisoft e una connessione Internet stabile. Non perdere l’occasione di vivere l’avventura pirata definitiva con uno sconto esclusivo del 38% durante la festa delle offerte di primavera su Amazon. Salpa verso l’ignoto e diventa il terrore dei mari al prezzo speciale di soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.