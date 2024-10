Sky All Inclusive: WiFi, TV, Cinema e Ultra HD a soli 35,80€ al mese

La migliore offerta per il tuo intrattenimento, quella che hai sempre sognato, oggi è disponibile online e l’attivi con un click o un tap. Scegli Sky All Inclusive a soli 35,80€ al mese, invece di 73,90€ al mese. Inclusi hai la migliore connessione WiFi, l’intrattenimento con show e serie TV, il grande cinema tutto in qualità Ultra HD, inclusa per 18 mesi. Cosa stai aspettando? Approfittane subito.

Si tratta di un’occasione incredibile per vedere tutti i contenuti che ami con la velocità della connessione Sky. Incredibile vero? Eppure questo è il prezzo in promozione per te e per la tua famiglia. Cosa stai aspettando? Si tratta di un’opportunità facile e immediata per alzare il livello del tuo intrattenimento e goderti il massimo possibile.

Vediamo nel dettaglio cosa include questo bundle eccezionalmente conveniente e decisamente full optional per intrattenimento e connessione veloce e stabile. Tutto risparmiando parecchio ogni mese grazie a questa promozione che è valida per poco tempo.

Sky All Inclusive: tutto incluso con questa offerta

Con Sky hai tutto incluso grazie a questa offerta speciale a tempo limitato. Con soli 35,80€ al mese, invece di 73,90€ al mese, hai WiFi, TV, Cinema e Ultra HD inclusi. Cosa stai aspettando? Attivala subito online! Ecco cosa hai nello specifico:

Sky WiFi ultraveloce con la tecnologia Fibra 100% per navigare sempre alla massima velocità e modem incluso;

con la tecnologia Fibra 100% per navigare sempre alla massima velocità e modem incluso; Sky TV con tutte le serie TV e gli show più amati, anche in contemporanea con gli Stati Uniti;

con tutte le serie TV e gli show più amati, anche in contemporanea con gli Stati Uniti; Sky Cinema con tantissimi film, il grande cinema e oltre 200 prime visioni l’anno;

con tantissimi film, il grande cinema e oltre 200 prime visioni l’anno; Sky Ultra HD per una qualità ancora più elevata e immersiva.

In conclusione, questa è una delle offerte più complete per il tuo intrattenimento che non solo si propone con tantissimi contenuti disponibili, ma assicura anche una connessione WiFi davvero stabile e veloce. La praticità sta nell’avere un unico costo mensile per tutto, intrattenimento e connessione. In questo modo non devi star dietro a tanti abbonamenti, ma a uno solo.