L'offerta Amazon su Sky box con Sky Q, calcio, TV e sport

Stop obbligato oggi su questa offerta Amazon per gli amanti dell’intrattenimento in streaming: il pacchetto Sky box che include il decoder Sky Q e tre mesi di Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport è proposto in forte sconto rispetto al listino. Una promozione riservata ai nuovi clienti che racchiude ciò che serve per entrare nel mondo di Sky con una spesa davvero irrisoria.

La super offerta Amazon per entrare nel mondo di Sky

Ricordiamo che il decoder Sky Q è pronto per il nuovo digitale terrestre. Inoltre si connette alla rete Wi-Fi per la riproduzione di show come Pechino Express, le partite di Serie A e Champions League, le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Questi i contenuti inclusi.

Sky TV: serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news;

Sky Calcio: più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei con Serie A (tre partite ogni giornata), Serie B, le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1;

Sky Sport: Champions League, Europa League, Europa Conference League, tutti i Gran Premi di Formula 1 e di MotoGP, il tennis con i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Wimbledon e non solo, basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

Hai la possibilità di acquistare il pacchetto Sky box con tutto quanto appena descritto al prezzo finale di soli 27 euro invece di 39 euro, con uno sconto del 31% sul listino.

Venduto e spedito da Amazon, il pacchetto ha disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua.

