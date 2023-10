Sky Box con Sky TV e Netflix a 20€ (offerta a tempo)

Sta andando a ruba, dunque ecco una segnalazione veloce: Sky Box con tre mesi di Sky TV, di Sky Cinema e di Netflix è in promozione oggi al prezzo scontato di soli 20 euro. L’affare è proposto nella Festa delle Offerte Prime su Amazon, evento che terminerà a mezzanotte.

Festa Prime: lo sconto su Sky Box

Si tratta di un’offerta lampo, valida dunque per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Il pacchetto include la visione di film, show, serie TV e documentari. Il dispositivo si connette a Internet mediante Wi-Fi o cavo Ethernet per eseguire lo streaming dei contenuti. Trascorsi i primi tre mesi prepagati, sarà possibile rinnovare l’abbonamento oppure eseguire la disdetta senza costi (con un preavviso di 30 giorni). Per tutti gli altri dettagli consulta la scheda del prodotto.

Per quanto riguarda Netflix, la sottoscrizione inclusa è quella del piano Standard con la visione in contemporanea su due schermi e supporto alla risoluzione Full HD. Nel catalogo di Sky Cinema, invece ci sono oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e di quello internazionale, senza dimenticare le produzioni Sky Original. Non serve la parabola: è sufficiente collegare il decoder all’interno della confezione e si è pronti. Tutto questo al prezzo finale di soli 20 euro.

Ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime (termina a mezzanotte) è un evento esclusivo per gli appassionati di shopping. Se vuoi partecipare, iscriviti subito a Prime per 30 giorni gratuiti.

