Sky Calcio con Sky TV a soli 14,90 euro al mese: approfitta dell'offerta

Sky Calcio e Sky TV insieme è la grande offerta Sky per questa estate, ancora disponibile per qualche giorno. Si tratta di un pacchetto che, a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, ti permette di avere tutto il calcio di Sky e i grandi show e le serie TV di Sky.

Sky Calcio e Sky TV: cosa include l’offerta

Con Sky Calcio potrai vedere 3 partite su 10 ogni turno di Serie A TIM, tutte le partite di Serie BKT e Serie C, e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Potrai seguire i tuoi campioni preferiti, le sfide più avvincenti e i gol più spettacolari, con la qualità e la professionalità di Sky.

Con Sky TV avrai accesso a un mondo di contenuti esclusivi, tra cui le serie TV Sky Original, gli show più amati, i documentari più interessanti e le news più aggiornate. Potrai anche goderti Netflix con tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità, grazie al pacchetto Intrattenimento Plus.

Per attivare l’offerta Sky Calcio con Sky TV a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, non devi fare altro che visitare il sito ufficiale e seguire le istruzioni. Potrai scegliere se ricevere Sky Q via internet o via satellite, e usufruire dell’app Sky Go per vedere i programmi Sky da subito.

