Sky Calcio conviene? Sì, con questa nuova offerta

In molti si chiedono ancora se Sky Calcio convenga come una volta: possiamo dirti assolutamente sì, grazie alla nuova offerta imperdibile, è il momento perfetto per abbonarti e godere di tutto ciò che ha da offrire.

Con Sky Calcio hai infatti l’opportunità di immergerti nel calcio italiano e internazionale: dalla Serie A TIM ai tornei europei più prestigiosi, Sky Calcio ti porta direttamente sul campo, permettendoti di vivere ogni dribbling, ogni goal e ogni emozione con un coinvolgimento totale. Tutto questo ti costa soltanto 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. E hai anche il pacchetto Sky TV.

Sky Calcio ha anche la Serie A: scopri l’offerta

La Serie A TIM 2023-2024 è alle porte e con Sky Calcio potrai godere di 3 partite su 10 ogni giornata, in particolare le sfide clou del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. La passione e la competizione della Serie A prenderanno vita sul tuo schermo, regalandoti momenti indimenticabili da condividere con amici e familiari.

Attenzione però perché il pezzo forte è il meglio del calcio europeo, con le partite più entusiasmanti provenienti dalla Premier League, dalla Bundesliga e dalla Ligue 1. Il palcoscenico internazionale si aprirà davanti a te, offrendoti una panoramica completa delle sfide più avvincenti.

E per non farsi mancare niente, ecco tutta la Serie BKT: Sky Calcio ti garantirà l’accesso a tutte le 380 partite stagionali, compresi i playoff e il layout. Il calcio italiano a tutti i livelli sarà a portata di mano.

Come ti dicevamo, però, Sky Calcio non è l’unico vantaggio. Con il nuovo abbonamento a soli 14,90 euro al mese anziché 30, otterrai anche Sky TV, un universo di intrattenimento senza fine. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle news, avrai tutto ciò che desideri direttamente nel tuo salotto. Serie TV italiane e internazionali, produzioni Sky Original e spettacoli che tutti commentano diventeranno parte del tuo quotidiano.

Inoltre, Sky TV offre una varietà di programmi adatti a tutta la famiglia, offrendo intrattenimento per ogni età e gusto. Lasciati coinvolgere dalle storie avvincenti, dai documentari appassionanti e dai programmi di intrattenimento di qualità che solo Sky può offrire.

Non c’è dubbio: con Sky Calcio e Sky TV, avrai un pacchetto completo che ti regalerà ore di divertimento e coinvolgimento. L’offerta a 14,90 euro al mese è un’opportunità da cogliere al volo, che ti permetterà di vivere il calcio e l’intrattenimento come mai prima d’ora.

