Sky Calcio e Sky TV insieme a metà prezzo: la SUPER OFFERTA

Sky TV e Sky Calcio insieme per una offerta da urlo. Parliamo della nuova promozione lanciata dall’emittente satellitare che ti permette di avere entrambi i pacchetti ad un prezzo ridicolo di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro che sarebbero richiesti da listino. Una grande occasione per avere tutto il grande calcio e gli show e gli intrattenimenti di Sky praticamente a metà prezzo.

Sky TV e Sky Calcio: cosa include la nuova offerta

Se sei un appassionato di calcio, sei nel posto giusto. Con Sky Calcio, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti calcistici, tra cui:

Serie A TIM 23/24 : Goditi il campionato di Serie A con ben 3 partite su 10 ogni giornata. Non perderti il match del sabato alle 20.45, quello della domenica alle 12.30 e quello del lunedì alle 20.45. Sarai sempre al centro dell’azione.

: Goditi il campionato di Serie A con ben 3 partite su 10 ogni giornata. Non perderti il match del sabato alle 20.45, quello della domenica alle 12.30 e quello del lunedì alle 20.45. Sarai sempre al centro dell’azione. Serie BKT e Serie C : Se sei un vero amante del calcio italiano, avrai accesso a tutta la Serie BKT 2023/24 e alla Serie C fino alla stagione 2024/25. Segui da vicino le emozioni dei club italiani.

: Se sei un vero amante del calcio italiano, avrai accesso a tutta la Serie BKT 2023/24 e alla Serie C fino alla stagione 2024/25. Segui da vicino le emozioni dei club italiani. Calcio Europeo : Vuoi seguire le migliori partite dei campionati europei? Sky Calcio ti offre l’opportunità di goderti il meglio della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. Il calcio di altissimo livello è a portata di mano.

: Vuoi seguire le migliori partite dei campionati europei? Sky Calcio ti offre l’opportunità di goderti il meglio della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. Il calcio di altissimo livello è a portata di mano. Sky Sport 24: Rimani sempre informato sulle ultime notizie e gli aggiornamenti dal mondo dello sport con Sky Sport 24. Non perdere neanche un dettaglio delle tue squadre e dei tuoi giocatori preferiti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con Sky TV, il tuo mondo di intrattenimento sarà ancora più ricco e coinvolgente. Avrai accesso a:

La tua TV firmata Sky : Dagli show alle serie TV, dai documentari alle news, Sky TV ti offre una vasta gamma di programmi per soddisfare tutti i tuoi gusti.

: Dagli show alle serie TV, dai documentari alle news, Sky TV ti offre una vasta gamma di programmi per soddisfare tutti i tuoi gusti. Serie TV italiane e internazionali : Che tu sia appassionato di serie TV italiane o internazionali, Sky ha quello che fa per te. Puoi anche seguire le serie in contemporanea con gli Stati Uniti e scoprire le imperdibili produzioni Sky Original.

: Che tu sia appassionato di serie TV italiane o internazionali, Sky ha quello che fa per te. Puoi anche seguire le serie in contemporanea con gli Stati Uniti e scoprire le imperdibili produzioni Sky Original. Show imperdibili : Sky è famosa per i suoi spettacoli che catturano l’attenzione di tutti. Troverai intrattenimento adatto a tutta la famiglia.

: Sky è famosa per i suoi spettacoli che catturano l’attenzione di tutti. Troverai intrattenimento adatto a tutta la famiglia. Documentari: Se sei interessato ai documentari, Sky offre la più ampia e completa selezione di documentari su una varietà di argomenti affascinanti.

Questa offerta è un’opportunità unica per avere il meglio della TV e del calcio a un prezzo incredibilmente conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmio e di intrattenimento di alta qualità.

